Геращенко, Ткачук , Рыжикова и Бондаренко стали призерами турнира в Польше
Рыжикова заняла третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе
Виктория Ткачук финишировала четвертой с личным рекордом
07:25
Анна Рыжикова / фото - Getty Images
В финале Бриллиантовой лиги в беге на 400 метров с барьерами в Цюрихе (Швейцария) украинская легкоатлетка Анна Рыжикова взяла бронзовую медаль.
Украинка пришла к финишу за 53,70 секунды. На первом месте расположилась Фемке Бол из Нидерландов, а второй пришла к финишу Шамье Литтл из США.
Другая представительница Украины Виктория Ткачук финишировала четвертой с персональным рекордом - 53,76 секунды.
Бриллиантовая лига. Цюрих (Швейцария). Бег с барьерами на 400 м. Финал
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,80 с
2. Шамье Литтл (США) – 53,35
3. Анна Рыжикова (Украина) – 53,70
4. Виктория Ткачук (Украина) – 53,76
На этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне Анна Рыжикова заняла третье место.
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