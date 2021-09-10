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Рыжикова заняла третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе

Виктория Ткачук финишировала четвертой с личным рекордом
Легкая атлетика
07:25
Рыжикова заняла третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе
Анна Рыжикова / фото - Getty Images

В финале Бриллиантовой лиги в беге на 400 метров с барьерами в Цюрихе (Швейцария) украинская легкоатлетка Анна Рыжикова взяла бронзовую медаль.

Украинка пришла к финишу за 53,70 секунды. На первом месте расположилась Фемке Бол из Нидерландов, а второй пришла к финишу Шамье Литтл из США.

Другая представительница Украины Виктория Ткачук финишировала четвертой с персональным рекордом - 53,76 секунды.

Бриллиантовая лига. Цюрих (Швейцария). Бег с барьерами на 400 м. Финал

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,80 с

2. Шамье Литтл (США) – 53,35

3. Анна Рыжикова (Украина) – 53,70

4. Виктория Ткачук (Украина) – 53,76

На этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне Анна Рыжикова заняла третье место.

Рене Тер Велде
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Анна Рыжикова Виктория Ткачук Бриллиантовая лига

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