Участница ОИ-2020 найдена мертвой в своем доме. На теле обнаружены ножевые ранения

Главный подозреваемый – муж спортсменки

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Кенийская бегунья Агнес Тироп найдена мертвой в своем доме в городе Итен, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Кении.

На теле 25-летней спортсменки обнаружены ножевые ранения. Предположительно, они стали причиной смерти. Главный подозреваемый по делу – муж легкоатлетки.

Тироп является бронзовым призером чемпионатов мира 2017 и 2019 годов в беге на дистанции 10000 м. Также она была участницей Олимпийских игр-2020 в Токио, где заняла четвертое место (5000 м).

Видео забега на Олимпиаде:



