Беременная любовница Феликса Вердехо найдена убитой
Участница ОИ-2020 найдена мертвой в своем доме. На теле обнаружены ножевые ранения
Главный подозреваемый – муж спортсменки
16:44
Фото: Getty Images
Кенийская бегунья Агнес Тироп найдена мертвой в своем доме в городе Итен, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Кении.
На теле 25-летней спортсменки обнаружены ножевые ранения. Предположительно, они стали причиной смерти. Главный подозреваемый по делу – муж легкоатлетки.
Тироп является бронзовым призером чемпионатов мира 2017 и 2019 годов в беге на дистанции 10000 м. Также она была участницей Олимпийских игр-2020 в Токио, где заняла четвертое место (5000 м).
Видео забега на Олимпиаде:
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