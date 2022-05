Украинец показал один из лучших результатов Европы по метанию копья среди атлетов U20 за всю историю

Артур Фельфнер / фото - Twitter

Украинский легкоатлет Артур Фельфнер установил юниорский рекорд Украины по метанию копья и показал один из лучших результатов Европы среди атлетов U20 за всю историю.

Only 18, European U20 javelin champion Artur Felfner moved to fourth on the European all-time U20 list in Offenburg with 83.28m!



Sirmais 84.69m

Thorkildsen 83.87m

Ivanov 83.55m

Felfner 83.28m



Andreas Hofmann took victory on his return from injury with 86.52m. pic.twitter.com/SXpQnzMHui