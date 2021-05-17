Вольфф – о Ферстаппене в Mercedes: «Макс – не единственная звезда будущего»
Алонсо: «Ферстаппен на данный момент лучший пилот»
Двукратный чемпион мира выдал порцию похвалы гонщику Red Bull
Алонсо и Ферстаппен / Фото: football24.news
Двукратный чемпион мира Формулы-1, пилот Alpine Фернандо Алонсо признался Racingnews365, что считает гонщика Red Bull Макса Ферстаппена сильнейшим в пелотоне:
На мой взгляд, Макс Ферстаппен на данный момент лучший пилот. Это пилот, за которым мне нравится следить, он всегда в атакующем режиме. Если он идет третьим, а затем вырывается на второе место, то вы знаете, что он не будет там отсиживаться, он будет ловить момент. Конечно, экстремальный стиль пилотирования иногда приводит к ошибкам, но такая манера восхищает болельщиков.
Напомним, после четырех этапов нынешнего сезона Формулы-1 Ферстаппен занимает второе место в общем зачете. На этапе Гран-при в Барселоне Макс стал вторым.
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