Алонсо: «Надеюсь, в 50 лет буду где-то гоняться»

Пилот Alpine рассказал, где видит себя через десять лет

Фернандо Алонсо / фото - motorsport.com

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо ответил на вопрос о том, где видит себя через десять лет.

Испанца цитирует портал Speedcafe.com:

«Очень сложный вопрос, потому что, наверное, последние 20 лет я отвечал на него по-разному. Трудно сказать, но я люблю автоспорт, так что, надеюсь, буду где-то гоняться».

Фернандо Алонсо считает, что Формуле-1 нужно стремиться к сокращению разницы между болидами.