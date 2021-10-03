Алонсо: «Если тебе повезло оказаться за рулем лучшей машины, в 95 процентах случаев ты будешь на подиуме»
Алонсо: «Надеюсь, в 50 лет буду где-то гоняться»
Пилот Alpine рассказал, где видит себя через десять лет
Фернандо Алонсо / фото - motorsport.com
Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо ответил на вопрос о том, где видит себя через десять лет.
Испанца цитирует портал Speedcafe.com:
«Очень сложный вопрос, потому что, наверное, последние 20 лет я отвечал на него по-разному. Трудно сказать, но я люблю автоспорт, так что, надеюсь, буду где-то гоняться».
Фернандо Алонсо считает, что Формуле-1 нужно стремиться к сокращению разницы между болидами.
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