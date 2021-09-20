Алонсо: «Если тебе повезло оказаться за рулем лучшей машины, в 95 процентах случаев ты будешь на подиуме»

Фернандо Алонсо / фото - marca.com

Пилот Alpine Фернандо Алонсо считает, что Формуле-1 в первую очередь нужно стремиться к сокращению отрывов между командами, чтобы мастерство гонщика играло более важную роль в определении борьбы за титулы.

Испанца цитирует портал autosport.com:

Сейчас, если тебе повезло и ты оказался за рулем самой конкурентоспособной машины, то по-настоящему тебе нужно бороться только с напарником, другие команды не будут тебе мешать, и в 95 процентах гонок сезона ты будешь попадать на подиум.

И не важно, кто ты – 19-летний новичок или же тебе вообще 45 и ты самый возрастной пилот чемпионата. В 95 процентах случаев ты будешь на подиуме.

И вот этой проблемой, вероятно, нам и стоит заняться в Формуле-1. У гонщиков должно быть чуть больше возможностей – любой пилот, которому удастся вдохновенно провести гонку, должен иметь шанс попасть на подиум. Сейчас, к сожалению, это невозможно».