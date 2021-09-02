Алонсо намерен выступать в Alpine еще два сезона

Фернандо Алонсо / Фото: Motorsport

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал о своем сотрудничестве с Alpine Renault. Слова пилота приводит портал Motorsport Week.



Думаю, Ferrari прибавила, Alpha Tauri тоже, Mclaren шагнул вперед с мотором Mercedes.

Мне тоже нужно прогрессировать. Как я много раз говорил, не чувствую, что я уже готов на 100%. Если в следующем году я увижу улучшения со своей стороны и продолжу получать удовольствие от гонок, то почему мне выступать дальше?

Если не будет хватать скорости или буду выступать не лучшим образом, то я первым скажу о том, что команде нужен кто-то другой. Но, надеюсь, этого не случится, и я буду готов к новому вызову в сезоне 2023».