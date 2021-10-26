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Алонсо: «Сожалею, что ушел из Ф-1 слишком поздно»

Двукратный чемпион «Королевы австоспорта» хотел бы раньше попробовать себя в других сериях
Автоспорт Формула-1
13:03
Алонсо: «Сожалею, что ушел из Ф-1 слишком поздно»
Фернандо Алонсо / Фото: Twitter Alpine

Пилот Alpine Фернандо Алонсо рассказал, о чем в своей карьере в Формуле-1 жалеет больше всего.

Ноль сожалений. Ноль.

Наверное, только одно – что я ушел слишком поздно. Нужно было покинуть Формулу-1 раньше. Теперь легко говорить, но мне не стоило ждать до 2018 года. Следовало уйти в 2015-м или 2016-м, на два года раньше, попробовать Дакар и гонки на выносливость. Уже в 2015 году у меня были такие мысли, но потребовалось время, чтобы они созрели. Может, слишком много времени.

В 2015-м году Алонсо перешел из Ferrari в McLaren. К сожалению, амбициозный проект не увенчался успехом.

Напомним, что двукратный чемпион Ф-1 в который раз высказал недовольство судейскими решениями.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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