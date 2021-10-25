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Алонсо: «Еб**ые правила. Фанаты в Америке не увидели шоу, которое заслуживают»

Двукратный чемпион Ф-1 вновь недоволен судейскими решениями
Автоспорт Формула-1
18:05
Алонсо: «Еб**ые правила. Фанаты в Америке не увидели шоу, которое заслуживают»
Фернандо Алонсо / Фото: Twitter Alpine

Пилот Alpine Фернандо Алонсо снова недоволен работой стюардов на этапе Гран-при:

Сражения были нормальными, но правила применяют немного произвольно. Что есть, то есть. К сожалению, фанаты в Америке увидели не то шоу, которое заслуживают.

Ладно, давай, #####, сделаем это на трассе. ###### правила. Все очевидно.

Отметим, что у Алонсо были вопросы к обгонам за пределами трассы на Гран-при США в борьбе с пилотами Alfa Romeo Кими Райкконеном и Антонио Джовинации.

Еще «+6» для Ферстаппена и возвращение Red Bull в борьбу за титул.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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Фернандо Алонсо Кими Райкконен Антонио Джовинацци

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