Бинотто: «Цель на сезон – финишировать в первой тройке Кубка конструкторов»
Бинотто: «Теперь отставание Ferrari от лидеров не столь драматично»
Руководитель Скудерии подвел итоги работы команды за сезон
Маттиа Бинотто / фото - essentiallysports
Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто подвел итоги работы команды в текущем сезоне, отметив, что механикам удалось существенно сократить отставание от лидеров чемпионата. Цитирует функционера портал Motorsport Total.
«Мы можем практически не отставать от других команд по скорости на прямых. Если сравнить это с ситуацией, которая была в прошлом году, то мы сделали большой шаг вперед. Мы знаем, что все еще отстаем от лучшего двигателя, но считаем, что наше отставание не столь драматично, как раньше».
Напомним, ранее Бинотто назвал главную цель Ferrari на конец сезона.
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