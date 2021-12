Босс Williams заразился COVID-19 накануне Гран-при Саудовской Аравии

Йост Капито / Фото: formula1.com

Руководитель Williams Йост Капито пропустит Гран-при Саудовской Аравии.



У немца обнаружен коронавирус, сообщает официальный сайт Формулы-1. Капито остался в Великобритании. Успеет ли он вернуться к последнему этапу сезона, который пройдет в ОАЭ, пока неизвестно.

Williams Racing can confirm that CEO and Team Principal Jost Capito has tested positive for COVID-19 prior to travelling to Jeddah for this weekend’s Saudi Arabian Grand Prix.