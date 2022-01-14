Боттас: «Хэмилтон много раз копировал мои настройки в последние минуты перед квалификацией»

Фото: пресс-служба Формулы-1

Финский гонщик Формулы-1 Валттери Боттас поделился мнением о своем бывшем напарнике Льюисе Хэмилтоне. Слова пилота Alfa Romeo приводит GPFans:

Эти годы он был в главной роли, мне было сложно даже пытаться стать лидером команды, потому что он пришел раньше и работает в доминирующем стиле. Но я многому научился у него в вопросе настройки машины. Хотя много раз ему приходилось копировать мои настройки в последние минуты перед квалификацией.

Стиль пилотирования, работа с резиной. Это его сильные стороны, он всегда находит лучший способ сохранить шины в рабочем состоянии, продлить их ресурс. Наша наибольшая разница в работе с резиной и гоночном темпе, именно в этом его ключ к стабильным выступлениям».