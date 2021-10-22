Боттас: «Управляемость Mercedes улучшилась из-за настроек»
Боттас потеряет 5 позиций на старте Гран-при США
Финну снова заменят ДВС на болиде
Валттери Боттас / фото - skysports.com
Пилот Mercedes Валттери Боттас потеряет пять позиций на стартовой решетке Гран-при США.
Причиной штрафа стала замена двигателя внутреннего сгорания на болиде финна. Ранее Боттасу уже устанавливали новый мотор, однако теперь гонщику потребовалась еще одна замена. Это уже шестой ДВС, который Боттас будет использовать по ходу нынешнего сезона.
Валттери Боттас отметил резкую прибавку болида Mercedes в скорости.
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