Боттас: «Управляемость Mercedes улучшилась из-за настроек»

Валттери Боттас / фото - autoevolution.com

Пилот Mercedes Валттери Боттас признался, что резкая прибавка болида немецкой команды в скорости в последних гонках вызвана не обновлениями, а находкой удачных настроек.

Финн отметил, что в начале года задняя часть машины вела себя нестабильно, из-за чего и не удавалось раскрыть потенциал техники на трассах. Однако к осени управляемость улучшилась, что и позволило выступать успешнее.

Боттаса цитирует портал racefans.net:

В общем, думаю, в последнее время баланс стал немного лучше. Это и есть главные ощущения – болид теперь стабильнее и более управляемый.

А что касается новинок, то мы привозили их в начале и середине сезона, но не в последнее время. Это отменная работа лишь над настройками, балансом и улучшением управляемости машины».