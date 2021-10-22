Боттас: «Управляемость Mercedes улучшилась из-за настроек»
Пилот Mercedes Валттери Боттас признался, что резкая прибавка болида немецкой команды в скорости в последних гонках вызвана не обновлениями, а находкой удачных настроек.
Финн отметил, что в начале года задняя часть машины вела себя нестабильно, из-за чего и не удавалось раскрыть потенциал техники на трассах. Однако к осени управляемость улучшилась, что и позволило выступать успешнее.
Боттаса цитирует портал racefans.net:
«Если оглянуться и вспомнить начало сезона, то, конечно, можно заметить, что управляемость стала намного лучше. Думаю, главные проблемы были связаны с нестабильностью задней части болида, из-за чего даже в сравнении с прошлым годом нам не хватало сцепления.
В общем, думаю, в последнее время баланс стал немного лучше. Это и есть главные ощущения – болид теперь стабильнее и более управляемый.
А что касается новинок, то мы привозили их в начале и середине сезона, но не в последнее время. Это отменная работа лишь над настройками, балансом и улучшением управляемости машины».
Валттери Боттас рассказал о борьбе за титул в Формуле-1.
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