Боттас рассказал о моменте, когда понял, что его роль в Mercedes – просто помогать

С финским гонщиком «серебряные стрелы» выиграли четыре Кубка конструкторов

Пилот Mercedes Валттери Боттас вспомнил Гран-при Сочи-2018, когда он лидировал в гонке, но по приказу команды пропустил на первое место напарника Льюиса Хэмилтона. Слова финна приводит Planet F1:

«Да, было тяжело. Конечно, я принял решение, я это сделал. Несмотря на то, что пришлось сжать зубы, и это не казалось естественным и нормальным – ведь я гонщик. Но я согласился на это ради команды. Однако в тот момент я что-то потерял. Все усложнилось. Я понял: «Окей, получается, что моя роль – по сути, просто помогать». Я не мог это принять, и, думаю, не нашел правильный настрой в оставшейся части сезона».

Боттас проводит в Mercedes пятый сезон, который станет последним для него. Валттери помог команде завоевать четыре раза Кубок конструкторов, а Хэмилтону столько же раз – чемпионский титул.