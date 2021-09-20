Alfa Romeo перестроит команду под Боттаса

Финн станет лидером обновленного коллектива

Валттери Боттас / фото - eatnstays.com

Финский гонщик Валттери Боттас в следующем сезоне заменит Кими Райкконена в Alfa Romeo. Кто станет его напарником пока неизвестно, однако глава команды Фредерик Вассер уже заявил, что именно Боттас будет лидером обновленного коллектива.

Вассера цитирует портал RacingNews365.com:

«Если вы посмотрите не последние три-четыре сезона, то Валттери всегда был в тройке лучших пилотов чемпионата. Он показывает сравнимую с Хэмилтоном скорость и всегда был близок к нему в квалификациях. Более того, я никогда не смотрел только на чистую скорость. Мне кажется, Валттери ищет проект, в котором он мог бы быть лидером. А мы ищем лидера команды на ближайшие пару лет. Полагаю, мы сможем построить нашу команду вокруг Боттаса».

Валттери Боттас поделился впечатлениями от перехода в Alfa Romeo.