Боттас возглавил протокол второй практики Гран-при Сочи
Боттас: «Сегодня я был уверен в машине и чувствовал себя комфортно»
Финн подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при России
Фото: ebonyst.com
Пилот Mercedes Валттери Боттас подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при России.
Финна цитирует портал GP Blog:
«Всегда можно выступить лучше, но судя по результатам и ощущениям за рулем болида, первый день прошел для нас хорошо, с первого же круга. Я был уверен в машине, баланс был очень неплохим, по ходу дня нам потребовалось внести в настройки лишь минимальные корректировки.
В целом я могу сосредоточиться на пилотаже и еще найти небольшие улучшения на некоторых участках трассы, но в целом я очень комфортно чувствовал себя и на длинных, и на коротких отрезках».
Валттери Боттас возглавил протокол второй практики Гран-при Сочи.
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