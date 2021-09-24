Боттас: «Сегодня я был уверен в машине и чувствовал себя комфортно»

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Пилот Mercedes Валттери Боттас подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при России.

Финна цитирует портал GP Blog:

В целом я могу сосредоточиться на пилотаже и еще найти небольшие улучшения на некоторых участках трассы, но в целом я очень комфортно чувствовал себя и на длинных, и на коротких отрезках».