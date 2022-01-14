Боттас: «Williams движется в правильном направлении, но я сделал выбор в пользу Alfa Romeo»

Валттери Боттас / фото - formula1.com

Гонщик Alfa Romeo Валттери Боттас признался, что переход в итало-швейцарскую команду не был его единственным вариантом продолжения карьеры после ухода из Mercedes.

Боттаса цитирует портал racingnews365:

Выбор и правда был не самым простым. Я старался получить как можно больше информации об обеих командах. Но в то же время при принятии решения прислуживался к внутреннему голосу. В итоге решение было принято на основе информации, которая была в моем распоряжении.

Хотя это и правда было непросто. Ведь сейчас команда Williams вновь явно движется в правильном направлении. Думаю, их ждет отличное будущее – но правильным мне все-таки показался выбор в пользу Alfa Romeo.

Также было на самом деле очень интересно перейти в команду, которая не использует двигатели Mercedes. Для меня это будет чем-то совершенно новым».