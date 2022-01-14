Боттас: «Williams движется в правильном направлении, но я сделал выбор в пользу Alfa Romeo»
Гонщик Alfa Romeo Валттери Боттас признался, что переход в итало-швейцарскую команду не был его единственным вариантом продолжения карьеры после ухода из Mercedes.
Боттаса цитирует портал racingnews365:
«Да, были и другие варианты. Но если говорить о реалистичных вариантах участия в долгосрочном проекте с долгосрочным контрактом, таких вариантов было уже не так много – Alfa Romeo и Williams.
Выбор и правда был не самым простым. Я старался получить как можно больше информации об обеих командах. Но в то же время при принятии решения прислуживался к внутреннему голосу. В итоге решение было принято на основе информации, которая была в моем распоряжении.
Хотя это и правда было непросто. Ведь сейчас команда Williams вновь явно движется в правильном направлении. Думаю, их ждет отличное будущее – но правильным мне все-таки показался выбор в пользу Alfa Romeo.
Также было на самом деле очень интересно перейти в команду, которая не использует двигатели Mercedes. Для меня это будет чем-то совершенно новым».
Валттери Боттас поделился мнением о своем бывшем напарнике Льюисе Хэмилтоне.
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