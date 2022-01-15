После появления пилота из Китая Формула-1 хочет проводить больше этапов в Поднебесной
Еще +1 команда в пелетоне. В Maserati не отрицают желания поучаствовать в Формуле-1
Это подтвердил исполнительный директор компании
Maseratti / фото - Planet F1
Пелетон Формулы-1 может пополниться еще одной новой командой.
Исполнительный директор Maserati Давиде Грассо, после решения заявится на чемпионат Формулы-Е, заявил, что итальянская команда рассматривает возможность дебюта в классической Ф-1. Слова функционера приводит портал AutoBild.
«Вы говорите о чемпионате, который возглавляется моим другом Стефано Доменикали? Формула-1 – это премьер-лига, важнейший гоночный чемпионат, великая серия. Maserati там была и выиграла чемпионат мира с Хуаном-Мануэлем Фанхио. Так что вопрос уместный, но пока не актуальный. Формула-Е станет нашим первым шагом».Напомним, Audi примет решение об участии в Формуле-1 до начала апреля 2022 года.
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