Босс Mercedes уверен, что Ферстаппена должны оштрафовать
Еще одна победа Хэмилтона? Ферстаппен получил штраф на стартовой решетке Гран-при Катара
Лидер Red Bull проигнорировал двойные желтые флаги во время квалификации
Макс Ферстаппен / Фото: Twitter Red Bull
Лидер личного зачета Макс Ферстаппен получил штраф на стартовой решетке Гран-при Катара, сообщает официальный сайт FIA.
Нидерландец откатится на 5 позиций в сравнении с результатом квалификации в связи с игнорирование двойных желтых флагов после аварии Пьера Гасли.
Напомним, что семикратный чемпиона Льюис Хэмилтон отстает от Ферстаппена на 14 очков в общей классификации.
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