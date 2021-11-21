Еще одна победа Хэмилтона? Ферстаппен получил штраф на стартовой решетке Гран-при Катара

Лидер Red Bull проигнорировал двойные желтые флаги во время квалификации

Макс Ферстаппен / Фото: Twitter Red Bull

Лидер личного зачета Макс Ферстаппен получил штраф на стартовой решетке Гран-при Катара, сообщает официальный сайт FIA.



Нидерландец откатится на 5 позиций в сравнении с результатом квалификации в связи с игнорирование двойных желтых флагов после аварии Пьера Гасли.

Напомним, что семикратный чемпиона Льюис Хэмилтон отстает от Ферстаппена на 14 очков в общей классификации.