Ферстаппен близок к свержению Хэмилтона. Но на Гран-при Мексики ликование трибун вызвал иной пилот

Боттас провел не лучший старт и гонка для него превратилась в ад

Послесловие

Ферстаппен, Перес-старший и Перес / Фото: Twitter F1

Завершился Гран-при Мексики. Победа на восемнадцатом этапе сезона-2021 досталась лидеру личного зачета Максу Ферстаппену.



Mercedes не сумел воспользоваться преимуществом первой линии стартовой решетки. На стартовом круге Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон были более сконцентрированы на борьбе друг с другом, и нидерландец по внешней обошел оба болида «черных стрел». Финн и вовсе на первом же круге завершил борьбу за серьезные очки – Даниэль Риккардо влетел в болид Боттаса.

Вследствие столкновений на старте гонки два пилота досрочно завершили гонку. Дебютанты «Королевы автоспорта» Мик Шумахер и Юки Цунода сошли после стычек в самом начале заездов. Остальные же пострадавшие под машиной безопасности отправились на смену антикрыльев и шин.

LAP 2/71 SAFETY CAR



Tsunoda and Schumacher are both out from the opening lap melee #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/vIxzkekrwP — Formula 1 (@F1) November 7, 2021

Ферстаппен уехал далеко от пелотона, все больше и больше наращивая преимущество над семикратным чемпионом. Хэмилтон выдавал темп немного хуже Макса, но по ходу гонки едва не отдал и вторую позицию другому пилоту австрийского коллектива. Окрыленный поддержкой трибун Серхио Перес плотно прессинговал британца. Но несколько попыток Чеко успехом не увенчались.

Mercedes, посчитав что для Валттери бесперспективное болтание вне очковой зоны – недостаточное наказание за не самый лучший старт – еще и запороли пит-стоп своему пилоту. Когда стало ясно, что рассчитывать уже не на что, Боттаса еще несколько раз зазвали на смену резины. Финн должен был бороться уже не за себя, а в целях команды – хотя бы отобрать быстрый круг у Ферстаппена, что Валттери сделать удалось.

LAP 42/71



It's a disaster of a stop for Valtteri Bottas, who returns to the track in P15



It just hasn't been his day at all #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/k7o44zWDiv — Formula 1 (@F1) November 7, 2021

Весьма бодро смотрелся Пьер Гасли из Alpha Tauri. Не знаю, что еще нужно сделать французу чтобы получить возможность пойти на повышение и переписать свою историю в старшей команде. К слову, Гасли – единственный, кто проехал с первой тройкой одинаковое количество кругов.

За Пьером в финальном протоколе расположились два пилота Ferrari. В какой-то момент за счет командной тактики «Скудерия» пыталась отыграть еще одну строчку, но Карлосу Сайнсу не хватило темпа догнать Гасли. И ближе к последним кругам испанец все же вернул позицию Шарлю Леклеру.

А за топ-6 завершили гонку чемпионы прошлого. Себастьян Феттель, Кими Райкконен и Фернандо Алонсо обошли оба McLaren и принесли Aston Martin, Alfa Romeo и Alpine небольшие очки. Как раз пилот «оранжевых» Ландо Норрис стал последним, кто немного пополнил копилку баллами. Темпа у британской команды не было, и они уступили третью строчку Ferrari.

Антонио Джовинацци в Ф-1 в следующем сезоне не будет. Разве только в роли тестера. По крайней мере, к таким выводам подталкивают события последних гонок. В США итальянец не пропустил Райкконена, и пилота открыто обвинили в том, что коллектив не досчитался очков, которых в Кубке Конструкторов может и не хватить. На сей раз бурную реакцию мы услышали от Джови – гонщик открыто раскритиковал Alfa Romeo за неправильную тактику, которая не позволила ему забраться выше, чем одиннадцатое место.

Кстати, Перес стал главным действующим лицом после завершения заездов. Первый мексиканец, который завоевал подиум на домашней трассе – радости трибун не было границ. Фанаты бурно поздравляли своего кумира. Да, пусть эффектное появление на церемонии было не у него, но Чеко жаловаться точно не на что. Только взгляните на искренние эмоции Переса-старшего:

I love this podium ceremony so much, the idea of lifting the car up as well is iconic #MexicoGP pic.twitter.com/k3N9yBwI17 — tami #AH19 (@gaslyslaugh) November 7, 2021

Результаты Гран-при Мексики:

Ферстаппен установил рекорд по победам на автодроме «Имени братьев Родригес» – 3 виктории еще не удавалось добиться никому. Red Bull махом настиг Mercedes в Кубке Конструкторов, а ситуация в личном зачете все более намекает на смену чемпиона. Понятно, что один сход, и все перевернется вверх дном. Либо же не самый удачный момент для смены мотора. Так что притаив дыхание смотрим за завершением крутого сезона Формулы-1. Следующий этап ждать недолго – уже на следующей неделе в Бразилии завершается американский этап сезона.