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Ферстаппен и Леклер разбили болиды во второй практике Гран-при Бельгии

С гонщиками все в порядке
Автоспорт Формула-1
17:22
Ферстаппен и Леклер разбили болиды во второй практике Гран-при Бельгии
Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот Ferrari Шарль Леклер разбил болид во время второй практики Гран-при Бельгии.

Монегаск вылетел за пределы трассы в шестом повороте.

Та же участь постигла одного из главных фаворитов на титул Макса Ферстаппена, который не справился с управлением в седьмом повороте.


С обоими гонщиками все нормально.

Несмотря на аварию, Ферстаппен стал победителем второй практики.

Сергей Остапенко
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Макс Ферстаппен Шарль Леклер

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