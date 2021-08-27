Ферстаппен и Леклер разбили болиды во второй практике Гран-при Бельгии

С гонщиками все в порядке

Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот Ferrari Шарль Леклер разбил болид во время второй практики Гран-при Бельгии.

Монегаск вылетел за пределы трассы в шестом повороте.

Та же участь постигла одного из главных фаворитов на титул Макса Ферстаппена, который не справился с управлением в седьмом повороте.

Another RED FLAG



Verstappen into the barriers coming out of Turn 7 #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/42oZFa50Kw — Formula 1 (@F1) August 27, 2021





С обоими гонщиками все нормально.

Несмотря на аварию, Ферстаппен стал победителем второй практики.