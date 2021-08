Ферстаппен и Леклер разбили болиды во второй практике Гран-при Бельгии

Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот Ferrari Шарль Леклер разбил болид во время второй практики Гран-при Бельгии.

Монегаск вылетел за пределы трассы в шестом повороте.

Before/After



We're still waiting for the session to restart#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/xXqc08l5ma