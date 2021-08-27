Ферстаппен стал первым во второй практике Гран-при Бельгии
Ферстаппен и Леклер разбили болиды во второй практике Гран-при Бельгии
С гонщиками все в порядке
Фото: пресс-служба Формулы-1
Пилот Ferrari Шарль Леклер разбил болид во время второй практики Гран-при Бельгии.
Монегаск вылетел за пределы трассы в шестом повороте.
Before/After— Formula 1 (@F1) August 27, 2021
We're still waiting for the session to restart#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/xXqc08l5ma
Та же участь постигла одного из главных фаворитов на титул Макса Ферстаппена, который не справился с управлением в седьмом повороте.
Another RED FLAG— Formula 1 (@F1) August 27, 2021
Verstappen into the barriers coming out of Turn 7 #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/42oZFa50Kw
С обоими гонщиками все нормально.
Несмотря на аварию, Ферстаппен стал победителем второй практики.
Комментарии 0