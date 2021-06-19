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Ферстаппен – о поуле во Франции: «В гонке нужно отыграть 25 очков, потерянных в Баку»

Голландец остался доволен своим результатом
Автоспорт Формула-1
18:00
Ферстаппен – о поуле во Франции: «В гонке нужно отыграть 25 очков, потерянных в Баку»
Макс Ферстаппен / фото - verstappen.com

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен поделился эмоциями после победы в квалификации к Гран-при Франции.

Слова голландского гонщика приводит Sky Sports:

«Пока уик-энд складывается очень позитивно, хотя обычно нам трудно на этой трассе. Поул – это действительно здорово.

Прекрасный день. Завтра нужно закончить работу и постараться отыграть 25 очков, которые мы потеряли в Баку».

Макс Ферстаппен прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Франции.

Рене Тер Велде
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Теги

Макс Ферстаппен Red Bull

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