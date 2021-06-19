Ферстаппен выиграл вторую практику кряду, Хэмилтон – с трудом попал в топ-5
Ферстаппен – о поуле во Франции: «В гонке нужно отыграть 25 очков, потерянных в Баку»
Голландец остался доволен своим результатом
Макс Ферстаппен / фото - verstappen.com
Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен поделился эмоциями после победы в квалификации к Гран-при Франции.
Слова голландского гонщика приводит Sky Sports:
«Пока уик-энд складывается очень позитивно, хотя обычно нам трудно на этой трассе. Поул – это действительно здорово.
Прекрасный день. Завтра нужно закончить работу и постараться отыграть 25 очков, которые мы потеряли в Баку».
Макс Ферстаппен прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Франции.
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