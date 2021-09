Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике Гран-при Нидерландов

Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике домашнего Гран-при Нидерландов. Второй и третий результат у пилотов Mercedes Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона соответственно.

Результаты третьей практики Гран-при Нидерландов:

Гонщик Ferrari Карлос Сайнс врезался в стену в третьем повороте и теперь неизвестно, выступит ли он в квалификации, которая начнется сегодня (4 сентября) в 16:00.

This nasty impact at Turn 3 brought an abrupt end to Carlos Sainz's FP3



It just goes to show how tricky Zandvoort can be! Thankfully he was okay to get out of his car right away#DutchGP #F1 pic.twitter.com/3ONNMhUzHv