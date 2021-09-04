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Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике Гран-при Нидерландов
Следом расположились оба пилота Mercedes
Фото: пресс-служба Формулы-1
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике домашнего Гран-при Нидерландов. Второй и третий результат у пилотов Mercedes Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона соответственно.
Результаты третьей практики Гран-при Нидерландов:
Гонщик Ferrari Карлос Сайнс врезался в стену в третьем повороте и теперь неизвестно, выступит ли он в квалификации, которая начнется сегодня (4 сентября) в 16:00.
This nasty impact at Turn 3 brought an abrupt end to Carlos Sainz's FP3— Formula 1 (@F1) September 4, 2021
It just goes to show how tricky Zandvoort can be! Thankfully he was okay to get out of his car right away#DutchGP #F1 pic.twitter.com/3ONNMhUzHv
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