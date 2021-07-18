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Ферстаппен разбил болид после невероятной борьбы с Хэмилтоном на старте Гран-при Великобритании

На трассе красные флаги – гонка остановлена
Автоспорт Формула-1
17:20
Ферстаппен разбил болид после невероятной борьбы с Хэмилтоном на старте Гран-при Великобритании
Фото: пресс-служба Формулы-1

На старте Гра-при Великобритании лидеры чемпионата Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон вели бескомпромиссную борьбу за лидерство, в результате которой пилот Red Bull вылетел за приделы трассы и разбил машину после контакта с британцем.

Случилось все в девятом повороте: Хэмилтон атаковал по внутренней траектории и задел передним левым колесом заднее левое Фестаппена.

Макс сам вылез из болида, однако выглядел очень растерянным.

Стюарды приняли решение остановить гонку красными флагами.

Источник: XSPORT.ua Сергей Остапенко
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Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен

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