Хэмилтон – о спринте: «Я никак не мог удержать Red Bull. К счастью, завтра еще 1 попытка»
Ферстаппен разбил болид после невероятной борьбы с Хэмилтоном на старте Гран-при Великобритании
На трассе красные флаги – гонка остановлена
Фото: пресс-служба Формулы-1
На старте Гра-при Великобритании лидеры чемпионата Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон вели бескомпромиссную борьбу за лидерство, в результате которой пилот Red Bull вылетел за приделы трассы и разбил машину после контакта с британцем.
Случилось все в девятом повороте: Хэмилтон атаковал по внутренней траектории и задел передним левым колесом заднее левое Фестаппена.
Макс сам вылез из болида, однако выглядел очень растерянным.
Стюарды приняли решение остановить гонку красными флагами.
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