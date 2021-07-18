Ферстаппен разбил болид после невероятной борьбы с Хэмилтоном на старте Гран-при Великобритании

На трассе красные флаги – гонка остановлена

Фото: пресс-служба Формулы-1

На старте Гра-при Великобритании лидеры чемпионата Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон вели бескомпромиссную борьбу за лидерство, в результате которой пилот Red Bull вылетел за приделы трассы и разбил машину после контакта с британцем.

Случилось все в девятом повороте: Хэмилтон атаковал по внутренней траектории и задел передним левым колесом заднее левое Фестаппена.

Макс сам вылез из болида, однако выглядел очень растерянным.

Стюарды приняли решение остановить гонку красными флагами.