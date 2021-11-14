Хэмилтон с десятого места на старте выиграл Гран-при Бразилии
Ферстаппен: «Сделали все, что могли»
Пилот Red Bull – о втором месте на Гран-при Бразилии
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен сразу после гонки Гран-при Бразилии прокомментировал завоевание второго места:
«Сегодня мы сделали все, что могли. Получилось очень неплохое сражение, но в конечном счете нам просто немного не хватило скорости. Но мы выложились на максимуме, я получил удовольствие от гонки.
У нас по-прежнему есть неплохое преимущество по очкам в общем зачете. Сегодня мы, в определенном смысле, старались минимизировать возможные потери по итогам очень тяжелого для нас уик-энда. Уверен, что в ближайших гонках мы сможем отыграться».
Напомним, победителем Гран-при Бразилии стал Льюис Хэмилтон, который сократил отставание от Ферстаппена в личном зачете до 14 очков.
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