Ферстаппен: «Сделали все, что могли»

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен сразу после гонки Гран-при Бразилии прокомментировал завоевание второго места:

У нас по-прежнему есть неплохое преимущество по очкам в общем зачете. Сегодня мы, в определенном смысле, старались минимизировать возможные потери по итогам очень тяжелого для нас уик-энда. Уверен, что в ближайших гонках мы сможем отыграться».