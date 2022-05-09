Ферстаппен став першим в історії переможцем Гран-прі Маямі, обійшовши Леклера та Сайнса

Хемілтон посів лише шосту позицію, поступившись навіть своєму партнеру по команді

Фото: Формула-1

В США пройшло дебютне Гран-прі Маямі, на якому перемогу святкував пілот Red Bull Макс Ферстаппен. Другим фінішував його головний конкурент у загальному заліку – Шарль Леклер з Ferrari.

На третю позицію піднявся другий пілот Ferrari Карлос Сайнс, якому вдалося реабілітуватися за провальне минуле Гран-прі, де він зійшов з дистанції. Приємним бонусом для іспанця стало те, що він випередив Серхіо Переса з Red Bull, з яким у них триває битва других номерів.

5-6 позиції забрали пілоти третьої сили цього сезону – Mercedes. Цього разу Джорджу Расселу навіть вдалося випередити Льюїса Хемілтона.