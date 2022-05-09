Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 15
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (15 событий из 21) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Лестер - Эвертон 1:2 Окончен
16:00 Норвич - Вест Хэм 0:4 Окончен
16:00 Арсенал - Лидс 2:1 Окончен
18:30 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Мец - Лион 3:2 Окончен
16:00 Анже - Бордо 4:1 Окончен
18:05 Лорьян - Марсель 0:3 Окончен
21:45 ПСЖ - Труа 2:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Айнтрахт - Боруссия Мёнхенгладбах 1:1 Окончен
18:30 Бавария - Штутгарт 2:2 Окончен
20:30 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Специя - Аталанта 1:3 Окончен
21:45 Верона - Милан 1:3 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Вильярреал - Севилья 1:1 Окончен
22:00 Атлетико - Реал 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Фиорентина - Рома -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Астон Вилла - Ливерпуль -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Барселона - Сельта -:- Запланирован
Сейчас в эфире
11:00
Ковбои холодных вод
11:10
Бильярд. Cluster Cup. Львов

Ферстаппен став першим в історії переможцем Гран-прі Маямі, обійшовши Леклера та Сайнса

Хемілтон посів лише шосту позицію, поступившись навіть своєму партнеру по команді
Автоспорт Формула-1
07:47
Ферстаппен став першим в історії переможцем Гран-прі Маямі, обійшовши Леклера та Сайнса
Фото: Формула-1

В США пройшло дебютне Гран-прі Маямі, на якому перемогу святкував пілот Red Bull Макс Ферстаппен. Другим фінішував його головний конкурент у загальному заліку – Шарль Леклер з Ferrari.

На третю позицію піднявся другий пілот Ferrari Карлос Сайнс, якому вдалося реабілітуватися за провальне минуле Гран-прі, де він зійшов з дистанції. Приємним бонусом для іспанця стало те, що він випередив Серхіо Переса з Red Bull, з яким у них триває битва других номерів.

5-6 позиції забрали пілоти третьої сили цього сезону – Mercedes. Цього разу Джорджу Расселу навіть вдалося випередити Льюїса Хемілтона.


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Макс Ферстаппен Шарль Леклер Карлос Сайнс Серхио Перес Джордж Расселл Льюис Хэмилтон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Ферстаппен наздоганяє Леклера. Загальний залік та Кубок конструкторів після Гран-прі Маямі
Ферстаппен наздоганяє Леклера. Загальний залік та Кубок конструкторів після Гран-прі Маямі
Автоспорт Формула-1
11:16
«У Mercedes есть запасной гонщик». Хэмилтону грозят отстранением из-за украшений
«У Mercedes есть запасной гонщик». Хэмилтону грозят отстранением из-за украшений
Автоспорт Формула-1
07 мая 19:35
Норрис: «Хэмилтону нужно дать чуть больше времени»
Норрис: «Хэмилтону нужно дать чуть больше времени»
Автоспорт Формула-1
06 мая 10:10
Хэмилтон разочарован формой Mercedes: «Мы действительно ошиблись»
Хэмилтон разочарован формой Mercedes: «Мы действительно ошиблись»
Автоспорт Формула-1
05 мая 23:17
Леклер: «Я бы никогда не стал сбрасывать Mercedes со счетов, но они сталкиваются с большими проблемами»
Леклер: «Я бы никогда не стал сбрасывать Mercedes со счетов, но они сталкиваются с большими проблемами»
Автоспорт Формула-1
05 мая 21:30
Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи
Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи
Автоспорт Формула-1
24 апреля 22:10

Новости: Автоспорт

Ферстаппен наздоганяє Леклера. Загальний залік та Кубок конструкторів після Гран-прі Маямі
Ферстаппен наздоганяє Леклера. Загальний залік та Кубок конструкторів після Гран-прі Маямі
Формула-1
11:16
Ферстаппен став першим в історії переможцем Гран-прі Маямі, обійшовши Леклера та Сайнса
Ферстаппен став першим в історії переможцем Гран-прі Маямі, обійшовши Леклера та Сайнса
Формула-1
07:47
«У Mercedes есть запасной гонщик». Хэмилтону грозят отстранением из-за украшений
«У Mercedes есть запасной гонщик». Хэмилтону грозят отстранением из-за украшений
Формула-1
07 мая 19:35
Норрис: «Хэмилтону нужно дать чуть больше времени»
Норрис: «Хэмилтону нужно дать чуть больше времени»
Формула-1
06 мая 10:10
Хэмилтон разочарован формой Mercedes: «Мы действительно ошиблись»
Хэмилтон разочарован формой Mercedes: «Мы действительно ошиблись»
Формула-1
05 мая 23:17
Леклер: «Я бы никогда не стал сбрасывать Mercedes со счетов, но они сталкиваются с большими проблемами»
Леклер: «Я бы никогда не стал сбрасывать Mercedes со счетов, но они сталкиваются с большими проблемами»
Формула-1
05 мая 21:30
Босс Haas назвал главную проблему Шумахера
Босс Haas назвал главную проблему Шумахера
Формула-1
03 мая 13:51
Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи
Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи
Формула-1
24 апреля 22:10
Ферстаппен выиграл первый спринт в сезоне
Ферстаппен выиграл первый спринт в сезоне
Формула-1
23 апреля 18:36
Все новости

Популярные новости

«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
Спортивная гимнастика
06 мая 21:40
24
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Бокс Профессиональный бокс
05 мая 10:43
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 17:23
1
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
Бокс Аматорский бокс
03 мая 10:59
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Бокс Профессиональный бокс
03 мая 08:45
4
Все новости