Ферстаппен: «В Mercedes очень старались осложнить нам жизнь, но мы успешно отвечали»

Макс Ферстаппен / фото - Getty Images

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Нидерландов.

Голландца цитирует Sky Sports:

В Mercedes очень старались осложнить нам жизнь, но у нас все время получалось им отвечать. Мы можем быть очень довольны тем, как сегодня выступила вся наша команда».