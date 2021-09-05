Ферстаппен выиграл домашний этап Гран-при Нидерландов
Ферстаппен: «В Mercedes очень старались осложнить нам жизнь, но мы успешно отвечали»
Пилот Red Bull остался доволен победе на домашнем этапе
Макс Ферстаппен / фото - Getty Images
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Нидерландов.
Голландца цитирует Sky Sports:
«Как вы можете слышать по реакции трибун, у меня потрясающие ощущения. Понятно, что перед началом уик-энда у нас были большие ожидания и реализовать такие ожидания всегда непросто. Но сейчас я просто очень рад победе здесь, а также тому, что вышел в лидеры чемпионата. Потрясающий день, а болельщики были просто невероятными.
В Mercedes очень старались осложнить нам жизнь, но у нас все время получалось им отвечать. Мы можем быть очень довольны тем, как сегодня выступила вся наша команда».
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