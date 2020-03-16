Феттель: «Я проехал на 100 кругов меньше запланированного»

Себастьян Феттель / фото - theguardian.com

Гонщик Формулы-1, выступающий за команду Aston Martin, Себастьян Феттель не переживает из-за того, что технические неполадки не позволили ему проехать значительное количество кругов на тестах в Бахрейне, сообщает The Race.

Мне просто не хватило наката. В целом я проехал, пожалуй, где-то на 100 кругов меньше, примерно то же самое относится к Лансу. Конечно, мы оба не получили того, чего хотели, но это не так уж важно. Что есть, то есть, нужно двигаться дальше.

Первая гонка – это первая гонка, за ней последуют еще 22 Гран-при, так что впереди много времени, нас ждет насыщенный сезон. Постараемся начать его хорошо. Я уверен, что мы решим эти небольшие проблемы и через две недели будем в лучшей форме».