Феттель: «Я проехал на 100 кругов меньше запланированного»
Гонщик Формулы-1, выступающий за команду Aston Martin, Себастьян Феттель не переживает из-за того, что технические неполадки не позволили ему проехать значительное количество кругов на тестах в Бахрейне, сообщает The Race.
«Конечно, мне хотелось бы проехать больше кругов, это самое главное. Воскресенье получилось очень насыщенным, я попытался с умом использовать время – думаю, это удалось. Все прошло очень хорошо, я многому научился. Теперь необходимо запомнить все эти вещи, дать обратную связь и продолжать идти вперед.
Мне просто не хватило наката. В целом я проехал, пожалуй, где-то на 100 кругов меньше, примерно то же самое относится к Лансу. Конечно, мы оба не получили того, чего хотели, но это не так уж важно. Что есть, то есть, нужно двигаться дальше.
Первая гонка – это первая гонка, за ней последуют еще 22 Гран-при, так что впереди много времени, нас ждет насыщенный сезон. Постараемся начать его хорошо. Я уверен, что мы решим эти небольшие проблемы и через две недели будем в лучшей форме».
Себастьян Феттель прокомментировал утреннюю сессию первого дня предсезонных тестов в Бахрейне.