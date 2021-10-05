Формула-1 намерена перейти на полностью «зеленое» топливо до 2030 года

Уже в следующем сезоне планируется переход на бензин E10

Фото: formula1.com

Формула-1 объявила о планах по использованию «зеленого» топлива. С сезона-2022 Формула-1 перейдет на бензин E10, которое на 90 процентов будет состоять из ископаемого топлива и на 10 – из этанола.

В 2025 году планируется перейти на новые силовые установки. Кроме этого, анонсировано на 100 процентов «зеленое» топливо – Формула-1 должна стать CO2-нейтральной к 2030 году.

Бензин подойдет и для обычных двигателей внутреннего сгорания. Для создания топлива потребуются технологии извлечения углекислого газа из атмосферы либо будут использованы отходы и биомасса. Выбросы парниковых газов в сравнении с обычным топливом должны снизиться как минимум на 65 процентов.

Формула-1 утверждает, что новые технологии не снизят скорость болидов – плотность энергии бензина останется неизменной.

Предполагается, что топливо будут использовать и в обычных автомобилях – это позволит снизить негативное влияние на окружающую среду без полного отказа от двигателей внутреннего сгорания. К 2030 году лишь 8 процентов машин будут полностью электрическими.

В следующем сезоне планируется провести рекордное количество этапов Формулы-1.