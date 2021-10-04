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Тема дняЛопес год назад победил Ломаченко, но все еще не провел ни одного боя. Почему его поединок сорвался?
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В следующем сезоне планируется провести рекордное количество этапов Формулы-1

Спринт-квалификации также будут проводиться чаще
Автоспорт Формула-1
15:51
В следующем сезоне планируется провести рекордное количество этапов Формулы-1
Дебютный спринт в Сильверстоуне / Фото: formula1.com

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали поделился информацией о календаре этапов Гран-при «Королевы автоспорта» на сезон-2022:

Мы ожидаем, что проведем 23 этапа. Главное – найти нужный ритм. Не буду раскрывать детали, но могу сообщить, что следующий чемпионат начнется в середине марта и завершится в середине ноября.

В этом году мы проводим три тестовых этапа спринт-квалификаций, чтобы выработать правильные решения на будущее. Подавляющее большинство отзывов – суперположительные. Промоутеры очень довольны, мы получаем позитивную обратную связь. Мы учтем замечания людей, которым не понравился формат, но в целом это невероятный успех.

Могу сказать, что мы не будем внедрять спринт-квалификацию повсеместно. Мы хотим проводить так плюс-минус треть этапов – по-другому распределять награды и очки на определенных автодромах.

Пищи для размышлений много. Мы вовлечем все заинтересованные стороны: телевизионщиков, гонщиков, команды, промоутеров и фанатов. Нельзя забывать, что наша роль – принимать верные решения с учетом всех точек зрения.

Отметим, что в текущем сезоне также планировалось проведение 23 этапов, но в связи с коронавирусными ограничениями количество гонок уже сократилось до 22-х. 

Босс McLaren просит сократить количество этапов в сезоне.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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Спринт Стефано Доменикали

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