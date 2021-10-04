В следующем сезоне планируется провести рекордное количество этапов Формулы-1

Дебютный спринт в Сильверстоуне / Фото: formula1.com

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали поделился информацией о календаре этапов Гран-при «Королевы автоспорта» на сезон-2022:



В этом году мы проводим три тестовых этапа спринт-квалификаций, чтобы выработать правильные решения на будущее. Подавляющее большинство отзывов – суперположительные. Промоутеры очень довольны, мы получаем позитивную обратную связь. Мы учтем замечания людей, которым не понравился формат, но в целом это невероятный успех.

Могу сказать, что мы не будем внедрять спринт-квалификацию повсеместно. Мы хотим проводить так плюс-минус треть этапов – по-другому распределять награды и очки на определенных автодромах.

Пищи для размышлений много. Мы вовлечем все заинтересованные стороны: телевизионщиков, гонщиков, команды, промоутеров и фанатов. Нельзя забывать, что наша роль – принимать верные решения с учетом всех точек зрения.