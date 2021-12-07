Фьюри: «Отстаньте от Ферстаппена – он выкладывается на полную»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 12
Сейчас 5
Сегодня 28
Завтра 22
Футбол (3 события из 5) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Эвертон - Арсенал 2:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Хетафе - Атлетик 0:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 СК Днепр-1 - Черноморец 3:1 Окончен
Хоккей (6 событий из 16) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Филадельфия Флайерс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:7 Окончен
01:00 Коламбус Блу Джекетс - Сан-Хосе Шаркс 6:4 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Чикаго Блэкхокс 2:3 Окончен
03:00 Эдмонтон Ойлерс - Лос-Анджелес Кингс 1:5 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Торонто Мейпл Лифс 6:3 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Калгари Флэймс 3:2 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Атланта Хоукс - Шарлотт Хорнетс 127:130 Окончен
01:00 Торонто Рэпторс - Вашингтон Уизардз 102:90 Окончен
02:00 Хьюстон Рокетс - Нью-Орлеан Пеликанс 118:108 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 ПСЖ - Брюгге 2:0 1-й тайм
19:45 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 0:0 1-й тайм
Хоккей (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Спарта Прага - Регле 1:3 2-й период
19:00 Таппара - Руан 2:1 2-й период
19:00 Лукко Раума - Ред Булл Мюнхен 1:0 2-й период
Футбол (8 событий из 8) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 ПСЖ - Брюгге 2:0 1-й тайм
19:45 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 0:0 1-й тайм
22:00 Милан - Ливерпуль -:- Запланирован
22:00 Порту - Атлетико -:- Запланирован
22:00 Аякс - Спортинг -:- Запланирован
22:00 Боруссия Дортмунд - Бешикташ -:- Запланирован
22:00 Шахтер - Шериф -:- Запланирован
22:00 Реал - Интер -:- Запланирован
Хоккей (10 событий из 11) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Спарта Прага - Регле 1:3 2-й период
19:00 Таппара - Руан 2:1 2-й период
19:00 Лукко Раума - Ред Булл Мюнхен 1:0 2-й период
20:00 Лександс - Фрелунда 0:0 1-й период
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Оттава Сенаторс 2:3 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Колорадо Эвеланш 5:7 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Анахайм Дакс 4:3 Окончен
03:30 Даллас Старз - Аризона Койотис 4:1 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Питтсбург Пингвинс 1:6 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Лос-Анджелес Кингс 4:0 Окончен
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Филадельфия Севенти Сиксерс 124:127 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Оклахома-Сити Тандер 103:114 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Вашингтон Уизардз 116:110 Окончен
02:30 Майами Хит - Мемфис Гриззлис 90:105 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Денвер Наггетс 109:97 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Кливленд Кавальерс 112:104 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Атланта Хоукс 110:121 Окончен
04:00 Финикс Санс - Сан-Антонио Сперс 108:104 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Клипперс 90:102 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Орландо Мэджик 126:95 Окончен
Футбол (8 событий из 8) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Ювентус - Мальме -:- Запланирован
19:45 Зенит - Челси -:- Запланирован
22:00 Бавария - Барселона -:- Запланирован
22:00 Бенфика - Динамо -:- Запланирован
22:00 Аталанта - Вильярреал -:- Запланирован
22:00 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз -:- Запланирован
22:00 Ред Булл Зальцбург - Севилья -:- Запланирован
22:00 Вольфсбург - Лилль -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 20) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Донбасс - Краматорск -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Детройт Ред Уингс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
02:00 Монреаль Канадиенс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:00 Оттава Сенаторс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
02:30 Баффало Сэйбрс - Анахайм Дакс -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Флорида Пантерс -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
03:30 Чикаго Блэкхокс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Даллас Маверикс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Бостон Селтикс -:- Запланирован

Фьюри: «Отстаньте от Ферстаппена – он выкладывается на полную»

«Цыганский Король» поддержал пилота Red Bull
Автоспорт Формула-1
19:40
Фьюри: «Отстаньте от Ферстаппена – он выкладывается на полную»
Макс Ферстаппен / фото - motorsportmagazine.com

Чемпион WBC в тяжелом весе, британец Тайсон Фьюри поделился мнением о борьбе за титул Формулы-1 и поддержал голландского пилота Red Bull Макса Ферстаппена.

«Я немного почитал, что пишут о противостоянии в Формуле-1 между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном, как Макса делают «плохим парнем» в прессе.

Я знаю, что это такое – ужасное отношение со стороны медиа. Знаете, это не особо приятно, особенно если ты молод, амбициозен и голоден до побед. Отстаньте от него – он выкладывается на полную.

Удачи обоим гонщикам на Гран-при Абу-Даби. Это соперничество напоминает мне битву Джеймса Ханта и Ники Лауды за титул. Кто же выиграет? Вперед, ребята!».

Напомним, что судьба чемпионства будет решаться в последней гонке.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тайсон Фьюри Макс Ферстаппен Red Bull

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Ферстаппен: «В Саудовской Аравии меня штрафовали за эпизоды, которые в Сан-Паулу оставляли без внимания»
Ферстаппен: «В Саудовской Аравии меня штрафовали за эпизоды, которые в Сан-Паулу оставляли без внимания»
Автоспорт Формула-1
13:53
Фьюри едва не убил брата? Баловство Тайсона чуть не загнало Томми в гроб
Фьюри едва не убил брата? Баловство Тайсона чуть не загнало Томми в гроб
Бокс Профессиональный бокс
11:03
2
Фьюри: «Я заинтересован лишь в том, чтобы отправлять засранцев в нокаут»
Фьюри: «Я заинтересован лишь в том, чтобы отправлять засранцев в нокаут»
Бокс Профессиональный бокс
10:25
«Если ты не можешь побить Усика, то что делать с Фьюри?» Хэй уверен, что Джошуа должен нокаутировать украинца в реванше
«Если ты не можешь побить Усика, то что делать с Фьюри?» Хэй уверен, что Джошуа должен нокаутировать украинца в реванше
Бокс Профессиональный бокс
09:43
Босс Red Bull: «На Гран-при Саудовской Аравии Ферстаппен сражался как лев»
Босс Red Bull: «На Гран-при Саудовской Аравии Ферстаппен сражался как лев»
Автоспорт Формула-1
09:03
Красюк: «Бой Фьюри – Усик вызовет больше интриги чем Джошуа – Фьюри»
Красюк: «Бой Фьюри – Усик вызовет больше интриги чем Джошуа – Фьюри»
Бокс Профессиональный бокс
07:34

Новости: Автоспорт

Фьюри: «Отстаньте от Ферстаппена – он выкладывается на полную»
Фьюри: «Отстаньте от Ферстаппена – он выкладывается на полную»
Формула-1
19:40
Ферстаппен: «В Саудовской Аравии меня штрафовали за эпизоды, которые в Сан-Паулу оставляли без внимания»
Ферстаппен: «В Саудовской Аравии меня штрафовали за эпизоды, которые в Сан-Паулу оставляли без внимания»
Формула-1
13:53
Босс Red Bull: «На Гран-при Саудовской Аравии Ферстаппен сражался как лев»
Босс Red Bull: «На Гран-при Саудовской Аравии Ферстаппен сражался как лев»
Формула-1
09:03
Босс Mercedes: «Нынешний чемпионат не заслуживает, чтобы обладатель титула определился в столкновении»
Босс Mercedes: «Нынешний чемпионат не заслуживает, чтобы обладатель титула определился в столкновении»
Формула-1
6 декабря 18:50
Судьба чемпионства решится в последней гонке. Положение в личном зачете и Кубке Конструкторов
Судьба чемпионства решится в последней гонке. Положение в личном зачете и Кубке Конструкторов
Формула-1
6 декабря 15:20
Ферстаппена второй раз оштрафовали за то, что в него влетел Хэмилтон
Ферстаппена второй раз оштрафовали за то, что в него влетел Хэмилтон
Формула-1
6 декабря 12:21
Ферстаппен жестко высказался о судействе на Гран-при Саудовской Аравии
Ферстаппен жестко высказался о судействе на Гран-при Саудовской Аравии
Формула-1
6 декабря 11:33
Сумасшедшая гонка завершилась победой Хэмилтона! Льюис втаранился в Ферстаппена, а штраф получил соперник семикратного
Послесловие
Сумасшедшая гонка завершилась победой Хэмилтона! Льюис втаранился в Ферстаппена, а штраф получил соперник семикратного
Формула-1
6 декабря 00:16
Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии, следом за ним финишировал Ферстаппен
Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии, следом за ним финишировал Ферстаппен
Формула-1
5 декабря 22:08
Все новости

Популярные новости

Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 13:25
12
Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 09:24
1
«Чемпион по жизни». Лопес продолжает нести какую-то ахинею после поражения Камбососу
«Чемпион по жизни». Лопес продолжает нести какую-то ахинею после поражения Камбососу
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 17:24
3
Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»
Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 22:25
5
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Бокс Профессиональный бокс
5 декабря 17:20
17
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 15:38
10
Все новости

Анонсы

Кубок вызова. «Эпицентр-Подоляне» — «Пензудьор». Видео трансляция
WEB
TV
Кубок вызова. «Эпицентр-Подоляне» — «Пензудьор». Видео трансляция
18:00
Лига чемпионов. «Спарта» — «Регле». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Спарта» — «Регле». Видео трансляция
19:00
Лига чемпионов. «Прометей» – «Девелопрес». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Прометей» – «Девелопрес». Видео трансляция
19:10
Лига чемпионов. «Лейпциг» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Лейпциг» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
19:45
Лига чемпионов. «Лександ» — «Фрелунда». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Лександ» — «Фрелунда». Видео трансляция
20:00
Лига чемпионов. «Шахтер» – «Шериф». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Шахтер» – «Шериф». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Милан» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Милан» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
22:00
Суперлига. «Донбасс» – «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Донбасс» – «Краматорск». Видео трансляция
8 декабря 18:30
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Динамо». Онлайн трансляция
8 декабря 22:00
Лига чемпионов. «Бавария» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бавария» – «Барселона». Онлайн трансляция
8 декабря 22:00
Лига конференций. «Заря» – «Буде-Глимт». Онлайн трансляция
WEB
Лига конференций. «Заря» – «Буде-Глимт». Онлайн трансляция
9 декабря 19:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
10 декабря 20:40
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
11 декабря 14:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
11 декабря 15:50
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
11 декабря 18:45
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
11 декабря 23:00
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
WEB
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
12 декабря 04:30
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
WEB
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
12 декабря 05:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
WEB
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
12 декабря 14:55
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
12 декабря 19:40
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
12 декабря 22:00