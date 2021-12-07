Ферстаппен: «В Саудовской Аравии меня штрафовали за эпизоды, которые в Сан-Паулу оставляли без внимания»
Фьюри: «Отстаньте от Ферстаппена – он выкладывается на полную»
«Цыганский Король» поддержал пилота Red Bull
Макс Ферстаппен / фото - motorsportmagazine.com
Чемпион WBC в тяжелом весе, британец Тайсон Фьюри поделился мнением о борьбе за титул Формулы-1 и поддержал голландского пилота Red Bull Макса Ферстаппена.
«Я немного почитал, что пишут о противостоянии в Формуле-1 между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном, как Макса делают «плохим парнем» в прессе.
Я знаю, что это такое – ужасное отношение со стороны медиа. Знаете, это не особо приятно, особенно если ты молод, амбициозен и голоден до побед. Отстаньте от него – он выкладывается на полную.
Удачи обоим гонщикам на Гран-при Абу-Даби. Это соперничество напоминает мне битву Джеймса Ханта и Ники Лауды за титул. Кто же выиграет? Вперед, ребята!».
Напомним, что судьба чемпионства будет решаться в последней гонке.
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