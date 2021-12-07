Фьюри: «Отстаньте от Ферстаппена – он выкладывается на полную»

Макс Ферстаппен / фото - motorsportmagazine.com

Чемпион WBC в тяжелом весе, британец Тайсон Фьюри поделился мнением о борьбе за титул Формулы-1 и поддержал голландского пилота Red Bull Макса Ферстаппена.

Я знаю, что это такое – ужасное отношение со стороны медиа. Знаете, это не особо приятно, особенно если ты молод, амбициозен и голоден до побед. Отстаньте от него – он выкладывается на полную.

Удачи обоим гонщикам на Гран-при Абу-Даби. Это соперничество напоминает мне битву Джеймса Ханта и Ники Лауды за титул. Кто же выиграет? Вперед, ребята!».