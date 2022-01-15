Гасли: «Я не получаю признания за свои результаты»
Гасли: «Я хочу стать чемпионом Формулы-1»
Француз поделился своими амбициозными планами
Пьер Гасли / фото - thesportsrush.com
Гонщик Alpha Tauri Пьер Гасли поделился своими амбициозными планами в Формуле-1 и подвел итоги прошедшего сезона. Его слова приводит портал Planet F1:
«Конечно, сезон-2021 сложился для нас хорошо. Да, конечно, остались области, в которых мне нужно прибавлять, но я рад, что могу сказать, что добился наибольшего успеха в карьере. Если ты хочешь выступать на высочайшем уровне, то тебе нужен статус лидера команды. В Alpha Tauri я в похожем положении, потому что Юки Цунода был новичком. И вся команда была сосредоточена на мне, мы стремились взять как можно больше очков. Вот почему иногда нам удавалось добиться большего, чем позволяла машина – все уделяли внимание именно моей стороне гаража, моей машине.
Что касается целей в Формуле-1, то я хочу стать чемпионом. Этого будет сложно добиться, когда приходится сражаться с такими командами, как Mercedes, обладающими такими ресурсами и такими знаниями, накопленными за все эти годы. Конечно, речь об опыте борьбы за самые высокие места. Нельзя позволять себе ошибки при борьбе за победу. Конечно, мне рано думать о конечной цели карьеры, но я хотел бы побороться за титул».
Пьер Гасли убежден в том, что его команда может достигнуть высоких результатов уже в следующем сезоне.
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