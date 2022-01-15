Гасли: «Я хочу стать чемпионом Формулы-1»

Пьер Гасли / фото - thesportsrush.com

Гонщик Alpha Tauri Пьер Гасли поделился своими амбициозными планами в Формуле-1 и подвел итоги прошедшего сезона. Его слова приводит портал Planet F1:

Что касается целей в Формуле-1, то я хочу стать чемпионом. Этого будет сложно добиться, когда приходится сражаться с такими командами, как Mercedes, обладающими такими ресурсами и такими знаниями, накопленными за все эти годы. Конечно, речь об опыте борьбы за самые высокие места. Нельзя позволять себе ошибки при борьбе за победу. Конечно, мне рано думать о конечной цели карьеры, но я хотел бы побороться за титул».