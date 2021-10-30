Ферстаппен: «У нас с Хэмилтоном хорошие отношения – какие и должны быть между соперниками»
Хэмилтон: «Не назвал бы сезон-2021 самым трудным в карьере»
Семикратный чемпион мира поделился мнением о соперничестве с Максом Ферстаппеном
Льюис Хэмилтон / фото - express.co.uk
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон в эфире Sky Sports поделился мнением о соперничестве с голландцем Максом Ферстаппеном из Red Bull.
«Это потрясающе. На многих уровнях это самый сложный сезон, но было столько позитивного. Я наслаждаюсь борьбой – даже тяжелыми днями».
Семикратный чемпион мира ответил на вопрос, считает ли он сезон-2021 самым трудным в карьере:
«Нет, я бы так не сказал. Я думал обо всех чемпионатах, в которых участвовал с десяти лет, и было столько тяжелых моментов. В каком-то плане они все похожи, но в то же время уникальны.
В этом году все могло сложиться лучше – мы теряли очки. Мы не всегда действовали идеально, но пока живешь – учишься. У меня есть ощущение, что все произошедшее случилось не просто так. Мы многому научились.
Рефлексировать – это нормально, но я не хочу оглядываться назад и говорить: «О, жаль, что я не поступил так». Чем больше зацикливаешься, тем больше ты сдерживаешь себя. А я иду вперед».
Макс Ферстаппен рассказал о своих отношениях с Льюисом Хэмилтоном.
Комментарии 0