Хэмилтон: «Не назвал бы сезон-2021 самым трудным в карьере»

Льюис Хэмилтон / фото - express.co.uk

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон в эфире Sky Sports поделился мнением о соперничестве с голландцем Максом Ферстаппеном из Red Bull.

Семикратный чемпион мира ответил на вопрос, считает ли он сезон-2021 самым трудным в карьере:

В этом году все могло сложиться лучше – мы теряли очки. Мы не всегда действовали идеально, но пока живешь – учишься. У меня есть ощущение, что все произошедшее случилось не просто так. Мы многому научились.

Рефлексировать – это нормально, но я не хочу оглядываться назад и говорить: «О, жаль, что я не поступил так». Чем больше зацикливаешься, тем больше ты сдерживаешь себя. А я иду вперед».