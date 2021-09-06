Хэмилтон – о переходе Боттаса в Alfa Romeo: «Безмерно горжусь тем, что выступал в одной команде с Валттери последние 5 лет»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 29
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 2
Футбол (16 событий из 16) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Ужгород - Полесье 0:2 Окончен
15:30 Прикарпатье - Авангард 2:0 Окончен
16:00 Николаев - Олимпик -:- Запланирован
18:45 Металлист - ВПК-Агро 2:0 Окончен
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Беларусь - Уэльс 2:3 Окончен
19:00 Болгария - Литва 1:0 Окончен
19:00 Албания - Венгрия 1:0 Окончен
19:00 Англия - Андорра 4:0 Окончен
19:00 Исландия - Македония 2:2 Окончен
21:45 Косово - Греция 1:1 Окончен
21:45 Испания - Грузия 4:0 Окончен
21:45 Швейцария - Италия 0:0 Окончен
21:45 Бельгия - Чехия 3:0 Окончен
21:45 Сан-Марино - Польша 1:7 Окончен
21:45 Германия - Армения 6:0 Окончен
21:45 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Окончен
Хоккей (8 событий из 13) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:00 Донбасс - Руан 2:1 Окончен
17:00 Фриск Аскер - Больцано 1:5 Окончен
18:00 Спарта Прага - ТПС 3:2 Окончен
18:30 Ястшембе - Ред Булл Зальцбург 2:3 Окончен
19:00 Таппара - Лугано 3:2 Окончен
19:05 Фиштаун Пингвинз - Векше 2:1 Окончен
19:05 Шеллефтео - Айсберен 5:3 Окончен
21:20 Клагенфурт - Рунгстед 3:2 Окончен
Теннис (5 событий из 26) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:00 Lloyd Harris - Denis Shapovalov 3:0 Окончен
20:35 Даниэль Эванс - Даниил Медведев 0:3 Окончен
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:00 Эшлей Барти - Шелби Роджерс 1:2 Окончен
19:00 Элина Свитолина - Симона Халеп 2:0 Окончен
22:35 Ангелика Кербер - Leylah Annie Fernandez 1:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:30 Альянс - Кривбасс 2:1 Окончен
18:30 Оболонь - Волынь 1:0 Окончен
Теннис (1 событие из 21) показать все
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
06:00 Барбора Крейчикова - Гарбин Мугуруса 2:0 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Азербайджан - Португалия -:- Запланирован
21:45 Ирландия - Сербия -:- Запланирован

Хэмилтон – о переходе Боттаса в Alfa Romeo: «Безмерно горжусь тем, что выступал в одной команде с Валттери последние 5 лет»

Британец высказался в поддержку финна
Автоспорт Формула-1
19:58
Хэмилтон – о переходе Боттаса в Alfa Romeo: «Безмерно горжусь тем, что выступал в одной команде с Валттери последние 5 лет»
Льюис Хэмилтон / фото - onlineteachingjobs.site

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон высказался в поддержку Валттери Боттаса, поблагодарив за совместные выступления в составе немецкой команды.

«Я безмерно горжусь тем, что выступал в одной команде с Валттери Боттасом последние пять лет. Мы вместе были частью команды, которая выиграла четыре Кубка конструкторов – и мы мотивировали друг друга, заставляя продолжать атаковать и идти вперед, переживая как взлеты, так и падения. Спасибо, ВБ! Давай закончим как можно сильнее!».

Финский гонщик Валттери Боттас перешел в Alfa Romeo.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Льюис Хэмилтон Валттери Боттас Mercedes Alfa Romeo

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Вольфф: «Боттас навсегда останется частью Mercedes»
Вольфф: «Боттас навсегда останется частью Mercedes»
Автоспорт Формула-1
17:01
Боттас: «Я жажду добиться лучшего с Alfa Romeo»
Боттас: «Я жажду добиться лучшего с Alfa Romeo»
Автоспорт Формула-1
15:25
Боттас официально стал гонщиком Alfa Romeo
Боттас официально стал гонщиком Alfa Romeo
Автоспорт Формула-1
14:51
Хэмилтон попросил Mercedes сделать что-то с болидом, чтобы конкурировать с Red Bull
Хэмилтон попросил Mercedes сделать что-то с болидом, чтобы конкурировать с Red Bull
Автоспорт Формула-1
12:56
Mercedes бессилен перед Ферстаппеном и его 70-тысячной армией. Нидерландец выиграл домашний этап, который не проводился с 1985-о года
Послесловие
Mercedes бессилен перед Ферстаппеном и его 70-тысячной армией. Нидерландец выиграл домашний этап, который не проводился с 1985-о года
Автоспорт Формула-1
5 сентября 20:39
Боттас: «Я не собирался устанавливать лучший круг»
Боттас: «Я не собирался устанавливать лучший круг»
Автоспорт Формула-1
5 сентября 19:20

Новости: Автоспорт

Сайнс: «Для меня Гран-при Нидерландов – одна сплошная боль»
Сайнс: «Для меня Гран-при Нидерландов – одна сплошная боль»
Формула-1
22:55
Хэмилтон – о переходе Боттаса в Alfa Romeo: «Безмерно горжусь тем, что выступал в одной команде с Валттери последние 5 лет»
Хэмилтон – о переходе Боттаса в Alfa Romeo: «Безмерно горжусь тем, что выступал в одной команде с Валттери последние 5 лет»
Формула-1
19:58
Вольфф: «Боттас навсегда останется частью Mercedes»
Вольфф: «Боттас навсегда останется частью Mercedes»
Формула-1
17:01
Боттас: «Я жажду добиться лучшего с Alfa Romeo»
Боттас: «Я жажду добиться лучшего с Alfa Romeo»
Формула-1
15:25
Боттас официально стал гонщиком Alfa Romeo
Боттас официально стал гонщиком Alfa Romeo
Формула-1
14:51
Хэмилтон попросил Mercedes сделать что-то с болидом, чтобы конкурировать с Red Bull
Хэмилтон попросил Mercedes сделать что-то с болидом, чтобы конкурировать с Red Bull
Формула-1
12:56
Mercedes бессилен перед Ферстаппеном и его 70-тысячной армией. Нидерландец выиграл домашний этап, который не проводился с 1985-о года
Послесловие
Mercedes бессилен перед Ферстаппеном и его 70-тысячной армией. Нидерландец выиграл домашний этап, который не проводился с 1985-о года
Формула-1
5 сентября 20:39
Боттас: «Я не собирался устанавливать лучший круг»
Боттас: «Я не собирался устанавливать лучший круг»
Формула-1
5 сентября 19:20
Хэмилтон: «Я отдал все силы, но Red Bull был слишком быстр»
Хэмилтон: «Я отдал все силы, но Red Bull был слишком быстр»
Формула-1
5 сентября 19:00
Все новости

Популярные новости

Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Olympics Токио-2020
31 августа 16:40
61
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
История
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 12:52
12
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
История
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 11:20
2
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
16:06
19
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 11:10
32
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 10:43
2
Все новости