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Хэмилтон – о переходе Боттаса в Alfa Romeo: «Безмерно горжусь тем, что выступал в одной команде с Валттери последние 5 лет»
Британец высказался в поддержку финна
Льюис Хэмилтон / фото - onlineteachingjobs.site
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон высказался в поддержку Валттери Боттаса, поблагодарив за совместные выступления в составе немецкой команды.
«Я безмерно горжусь тем, что выступал в одной команде с Валттери Боттасом последние пять лет. Мы вместе были частью команды, которая выиграла четыре Кубка конструкторов – и мы мотивировали друг друга, заставляя продолжать атаковать и идти вперед, переживая как взлеты, так и падения. Спасибо, ВБ! Давай закончим как можно сильнее!».
I’m immensely proud to have worked alongside @ValtteriBottas for the last 5 yrs. We’ve been part of a team that has delivered 4 Constructors’ Championships and we’ve motivated one another to keep pushing through the ups & downs. Thank you VB let’s finish strong. pic.twitter.com/4YRJAhCzSN— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) September 6, 2021
Финский гонщик Валттери Боттас перешел в Alfa Romeo.
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