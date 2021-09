Хэмилтон – о переходе Боттаса в Alfa Romeo: «Безмерно горжусь тем, что выступал в одной команде с Валттери последние 5 лет»

Льюис Хэмилтон / фото - onlineteachingjobs.site

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон высказался в поддержку Валттери Боттаса, поблагодарив за совместные выступления в составе немецкой команды.

I’m immensely proud to have worked alongside @ValtteriBottas for the last 5 yrs. We’ve been part of a team that has delivered 4 Constructors’ Championships and we’ve motivated one another to keep pushing through the ups & downs. Thank you VB let’s finish strong. pic.twitter.com/4YRJAhCzSN