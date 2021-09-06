Mercedes бессилен перед Ферстаппеном и его 70-тысячной армией. Нидерландец выиграл домашний этап, который не проводился с 1985-о года
Боттас официально стал гонщиком Alfa Romeo
Финн покинет Mercedes
Валттери Боттас / фото - Getty Images
Финнский гонщик Валттери Боттас сменил команду в Формуле-1.
Следующим коллективом финна станет Alfa Romeo. К итальянцам пилот перешел из Mercedes. Контракт Боттаса рассчитан на несколько лет и начнется со следующего сезона. Об этом стало известно из официального Instagram Ф-1.
Валттери в «трехлучевых», скорее всего, заменит Джордж Рассел.
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