Хэмилтон: «У меня нет никаких обид на Ферстаппена»

Льюис Хэмилтон / фото - skysports.com

Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон признался, что не испытывал никаких обид по отношению к пилоту Red Bull Максу Ферстаппену после скандального Гран-при Абу-Даби прошлого сезона Формулы-1.

'@LewisHamilton on moving on from Abu Dhabi: "This has nothing to do with Max. Max did everything a driver would do given the opportunity he was given. And he's a great competitor. But no issues with him. I don't hold any grudges with anybody."