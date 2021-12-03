Хэмилтон возглавил итоговый протокол второй практики Гран-при Саудовской Аравии

Макс Ферстаппен показал только четвертый результат

Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй практике Гран-при Саудовской Аравии. Второй результат у партнера британца по команде Валттери Боттаса, третий – Пьера Гасли из Alpha Tauri.

Лидер чемпионата Макс Ферстаппен в итоговом протоколе оказался на четвертой позиции, его напарник Серхио Перес – девятый.

Результаты второй практики Гран-при Саудовской Аравии:

Напомним, в первой практике быстрейшим также был Хэмилтон.