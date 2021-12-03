Хэмилтон возглавил итоговый протокол второй практики Гран-при Саудовской Аравии

Кубок Азовского моря. «Мариуполь» – «Краматорск». Видео трансляция
20:00
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй практике Гран-при Саудовской Аравии. Второй результат у партнера британца по команде Валттери Боттаса, третий – Пьера Гасли из Alpha Tauri.
Лидер чемпионата Макс Ферстаппен в итоговом протоколе оказался на четвертой позиции, его напарник Серхио Перес – девятый.
Результаты второй практики Гран-при Саудовской Аравии:
Напомним, в первой практике быстрейшим также был Хэмилтон.
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