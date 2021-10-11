Хэмилтон: «Я думал, что смогу удержать третье место»
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон поделился с Sky Sports размышлениями по поводу стратегии на Гран-при Турции с поздним пит-стопом.
Британец хотел доехать до конца на стартовом комплекте промежуточных шин, но в итоге заехал в боксы и финишировал пятым.
«Шины настолько «облысели», что было непонятно, долго ли они протянут. Так что, безусловно, появились опасения, но ближе к финишу я не сильно суетился. У меня возникли проблемы, сцепление было плохим, и я не совсем понимаю, почему. Но внезапно мой темп стал не таким уж плохим.
Я терял время по отношению к ребятам позади, и, оглядываясь назад, следовало либо оставаться на трассе, либо заезжать в боксы гораздо раньше. Когда проводишь пит-стоп за восемь кругов до финиша, у тебя нет времени пройти через стадию гранулирования на подсыхающей трассе. Так что я вошел в фазу скольжения и чуть не потерял еще позиции – это немного разочаровывает, но что есть, то есть.
Здорово было ехать на третьем месте, и я думал, что смогу удержать его. С учетом старта 11-м это был бы отличный результат. Пятая позиция – не так хорошо, но могло быть хуже».
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