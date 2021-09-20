Леклер: «Ферстаппен доказал, что готов побеждать»

Гонщик Ferrari поделился мнением о шансах голландца стать чемпионом Формулы-1 в этом сезоне

Фото: planetf1.com

Пилот Ferrari Шарль Леклер поделился мнением о шансах голландского гонщика Red Bull Макса Ферстаппена опередить британца Льюиса Хэмилтона из Mercedes и стать чемпионом Формулы-1 по итогам сезона-2021.

Монегаска цитирует ресурс Planet F1:

«Я скучаю по борьбе за победы. И мне бы хотелось сейчас быть впереди, вместе с Ферстаппеном, бороться за победы. Макс доказал что готов побеждать и лидирует в чемпионате. Было бы здорово увидеть, как чемпионом мира станет молодой пилот. Хотя в целом меня, конечно, волнуют только собственные выступления. Я хочу побеждать, поэтому не обращаю особого внимания на других».

Также Леклер заявил, что ни секунды не жалеет о переходе именно в Ferrari, несмотря на не слишком хорошую форму команды в последние годы:

«Переход в Ferrari всегда был моей мечтой, хоть сейчас мы и не находимся на одном уровне с командами, которые борются за победы. И единственное, чего нам сейчас не хватает – это побед. Мы сейчас боремся не за те позиции, о которых мечтали, но мы уверены в будущем. У команды правильная мотивация, и она понадобится нам, когда команда будет бороться за титул».

Шарль Леклер намерен продлить контракт с Ferrari.