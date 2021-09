Mercedes бессилен перед Ферстаппеном и его 70-тысячной армией. Нидерландец выиграл домашний этап, который не проводился с 1985-о года

А заодно завоевал 7 победу в сезоне и вернул лидерство в личном зачете

Послесловие

Макс Ферстаппен / Фото: twitter.com/redbullracing

Завершилась первая гонка после летнего перерыва. Да, Гран-при Бельгии было первым этапом после паузы, но гонку пришлось ждать до этапа в Зандворте, Нидерланды. Фарс, который нам подарил Спа, хотелось бы забыть, но пока не особо выходит.



После 36 лет перерыва (в 1985 году был проведет последний Гран-при Нидерландов, в котором победил легендарный Ники Лауда на McLaren) вновь состоялась гонка на трассе «Зандворт». Впервые тут победил пилот из Нидерландов – Макс Ферстаппен родился через 12 лет после последней гонки «Королевы автоспорта» в Зандворте.

Ферстаппен, который стартовал с поула, защитил первую позицию от семикратного чемпиона Ф-1 Льюиса Хэмилтона, и устремился наращивать отрыв. Это не могло не радовать 70 тысяч «оранжевых» болельщиков.

LIGHTS OUT!



The Dutch Grand Prix is GO!



And it's a great start by @Max33Verstappen, who leads into Turn 1!#DutchGP #F1 pic.twitter.com/xt0dDGSd6K — Formula 1 (@F1) September 5, 2021

Первые 6 позиций остались неизменными, а вот дальше случилось несколько перестановок – ожидаемо Антонио Джовинацци из Alfa Romeo не смог сохранить седьмую строчку, и пропустил вперед оба Alpine. Эстебан Окон и Фернандо Алонсо начали жесткую борьбу друг с другом за место следом за Ferrari – не обошлось без контакта.

Пилоте Red Bull Серхио Переса, который начал гонку с пит-лейна, в начале гонки столкнулся с еще одной проблемой. Мексиканец начинал с комплекта Hard, но во время атаки на россиянина Никиту Мазепина из Haas повредил шины. Впоследствии, сменив резину на Medium, Чеко все же завершил начатое.

LAP 12/72



HUGE lock up from Sergio Perez



Having started from the pit lane, Checo is pushing hard - and has moved up a couple of places to P18#DutchGP #F1 pic.twitter.com/Sb4BgPk2js — Formula 1 (@F1) September 5, 2021

LAP 17/72



After several laps looking for an opening, Perez finally gets past Mazepin and is up into P17



And then immediately sets the fastest lap of the race so far #DutchGP #F1 pic.twitter.com/602oNA58XC — Formula 1 (@F1) September 5, 2021

На 21-м кругу в боксы Льюис, а на следующем туда же последовал и Макс. Пилоты синхронно сменили комплекты на Medium и продолжили борьбу за первую строчку. Другому гонщику Mercedes Валттери Боттасу была отведена другая роль – стартовав с того же Soft финн должен был максимально сократить разрыв между лидерами личного зачета. Боттасу удалось выиграть около полутора секунд, после проигранной позиции сразу же уехал на пит-стоп. Для Валттери подготовили стратегию с одной сменой резины, которая вполне могла сработать.

Но вмешался случай. Четырехкратный чемпион Ф-1 в составе «быков» Себастьян Феттель в середине гонки развернулся на своем Aston Martin. Вероятно, времени из-за маневра в сторону от зеленого болида и не хватило финну для того, чтобы оказаться перед Ферстаппеном после второй смены комплекта лидера австрийского коллектива.

LAP 38/72



A spin for Sebastian Vettel - he avoid the barriers, but it results in him dropping down to P17#DutchGP #F1 pic.twitter.com/EmSbeziDzf — Formula 1 (@F1) September 5, 2021

Ставка Red Bull на втором пите на Hard сработала – если сначала Льюис немного сократил отставание от Макса, то уже ближе к финишу Medium британца начал проседать в скорости в сравнении с резиной Ферстаппена. Нидерландец уверенно довел созданный задел до победы на домашнем Гран-при.

Charging back to the of the standings! pic.twitter.com/QblNbUIzel — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) September 5, 2021

Перес, для которого этап выдался действительно непростым, сумел в борьбе за хоть и небольшие, но все же очки, на последних кругах обойти Ландо Норриса, и заслужил звание пилота дня по версии болельщиков.

LAP 70/72



Contact between Perez and Norris!



It's only minor though and both cars seem ok #DutchGP #F1 pic.twitter.com/43Vh48PKJm — Formula 1 (@F1) September 5, 2021

Гран-при Нидерландов выдался ужасным для McLaren – лишь 1-о очко на двоих при 16-и у Шарля Леклера и Карлоса Сайнса из конкурирующего за третье место Кубка Конструкторов Ferrari. Последний, к слову, в концовке гонки уступил звание лучшего испанца этапа двукратному чемпиону – Алонсо на более слабом Alpine сумел обогнать болид «Скудерии», который на протяжении всего этапа показывал хорошую скорость.

Порадовал темпом Пьер Гасли. В основном болиды Alpha Tauri настраивают на максимальную позицию в квалификации, а уже в гонке пытаются отдать как можно меньше позиций. А в Зандворте француз не просто квалифицировался на высокую четвертую позицию, а еще и уверенно ее удержал.

Все ближе к объявлению Джорджа Рассела в Mercedes в следующем сезоне. По крайней мере, отношения в стане «серебряных» стрел об этом свидетельствуют. Гегемоны последних лет делают все, чтобы Боттас даже не поднимал глаз на лидера коллектива, и тем более не мешался у него под ногами. Как иначе можно объяснить смену резины финна на Soft, но при єтом с прямім приказом не атаковать в попытке установить лучший круг.

Результаты Гран-при Нидерландов:

По результатам 13-о этапа лидерство в личном зачете себе вернул Ферстаппен, у которого теперь трехочковое преимущество над Хэмилтоном.

Уже на следующей неделе пройдет Гран-при Италии. Этап, который рассудит, у кого же лучший двигатель в пелотоне. Ждем насыщенной борьбы до последней гонки. По крайнем мере команды настроены именно так.