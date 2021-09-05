Mercedes бессилен перед Ферстаппеном и его 70-тысячной армией. Нидерландец выиграл домашний этап, который не проводился с 1985-о года
Завершилась первая гонка после летнего перерыва. Да, Гран-при Бельгии было первым этапом после паузы, но гонку пришлось ждать до этапа в Зандворте, Нидерланды. Фарс, который нам подарил Спа, хотелось бы забыть, но пока не особо выходит.
После 36 лет перерыва (в 1985 году был проведет последний Гран-при Нидерландов, в котором победил легендарный Ники Лауда на McLaren) вновь состоялась гонка на трассе «Зандворт». Впервые тут победил пилот из Нидерландов – Макс Ферстаппен родился через 12 лет после последней гонки «Королевы автоспорта» в Зандворте.
Ферстаппен, который стартовал с поула, защитил первую позицию от семикратного чемпиона Ф-1 Льюиса Хэмилтона, и устремился наращивать отрыв. Это не могло не радовать 70 тысяч «оранжевых» болельщиков.
LIGHTS OUT!— Formula 1 (@F1) September 5, 2021
The Dutch Grand Prix is GO!
And it's a great start by @Max33Verstappen, who leads into Turn 1!#DutchGP #F1 pic.twitter.com/xt0dDGSd6K
Первые 6 позиций остались неизменными, а вот дальше случилось несколько перестановок – ожидаемо Антонио Джовинацци из Alfa Romeo не смог сохранить седьмую строчку, и пропустил вперед оба Alpine. Эстебан Окон и Фернандо Алонсо начали жесткую борьбу друг с другом за место следом за Ferrari – не обошлось без контакта.
Пилоте Red Bull Серхио Переса, который начал гонку с пит-лейна, в начале гонки столкнулся с еще одной проблемой. Мексиканец начинал с комплекта Hard, но во время атаки на россиянина Никиту Мазепина из Haas повредил шины. Впоследствии, сменив резину на Medium, Чеко все же завершил начатое.
LAP 12/72— Formula 1 (@F1) September 5, 2021
HUGE lock up from Sergio Perez
Having started from the pit lane, Checo is pushing hard - and has moved up a couple of places to P18#DutchGP #F1 pic.twitter.com/Sb4BgPk2js
LAP 17/72— Formula 1 (@F1) September 5, 2021
After several laps looking for an opening, Perez finally gets past Mazepin and is up into P17
And then immediately sets the fastest lap of the race so far #DutchGP #F1 pic.twitter.com/602oNA58XC
На 21-м кругу в боксы Льюис, а на следующем туда же последовал и Макс. Пилоты синхронно сменили комплекты на Medium и продолжили борьбу за первую строчку. Другому гонщику Mercedes Валттери Боттасу была отведена другая роль – стартовав с того же Soft финн должен был максимально сократить разрыв между лидерами личного зачета. Боттасу удалось выиграть около полутора секунд, после проигранной позиции сразу же уехал на пит-стоп. Для Валттери подготовили стратегию с одной сменой резины, которая вполне могла сработать.
Но вмешался случай. Четырехкратный чемпион Ф-1 в составе «быков» Себастьян Феттель в середине гонки развернулся на своем Aston Martin. Вероятно, времени из-за маневра в сторону от зеленого болида и не хватило финну для того, чтобы оказаться перед Ферстаппеном после второй смены комплекта лидера австрийского коллектива.
LAP 38/72— Formula 1 (@F1) September 5, 2021
A spin for Sebastian Vettel - he avoid the barriers, but it results in him dropping down to P17#DutchGP #F1 pic.twitter.com/EmSbeziDzf
Ставка Red Bull на втором пите на Hard сработала – если сначала Льюис немного сократил отставание от Макса, то уже ближе к финишу Medium британца начал проседать в скорости в сравнении с резиной Ферстаппена. Нидерландец уверенно довел созданный задел до победы на домашнем Гран-при.
Charging back to the of the standings! pic.twitter.com/QblNbUIzel— Red Bull Racing Honda (@redbullracing) September 5, 2021
Перес, для которого этап выдался действительно непростым, сумел в борьбе за хоть и небольшие, но все же очки, на последних кругах обойти Ландо Норриса, и заслужил звание пилота дня по версии болельщиков.
LAP 70/72— Formula 1 (@F1) September 5, 2021
Contact between Perez and Norris!
It's only minor though and both cars seem ok #DutchGP #F1 pic.twitter.com/43Vh48PKJm
Гран-при Нидерландов выдался ужасным для McLaren – лишь 1-о очко на двоих при 16-и у Шарля Леклера и Карлоса Сайнса из конкурирующего за третье место Кубка Конструкторов Ferrari. Последний, к слову, в концовке гонки уступил звание лучшего испанца этапа двукратному чемпиону – Алонсо на более слабом Alpine сумел обогнать болид «Скудерии», который на протяжении всего этапа показывал хорошую скорость.
Порадовал темпом Пьер Гасли. В основном болиды Alpha Tauri настраивают на максимальную позицию в квалификации, а уже в гонке пытаются отдать как можно меньше позиций. А в Зандворте француз не просто квалифицировался на высокую четвертую позицию, а еще и уверенно ее удержал.
Все ближе к объявлению Джорджа Рассела в Mercedes в следующем сезоне. По крайней мере, отношения в стане «серебряных» стрел об этом свидетельствуют. Гегемоны последних лет делают все, чтобы Боттас даже не поднимал глаз на лидера коллектива, и тем более не мешался у него под ногами. Как иначе можно объяснить смену резины финна на Soft, но при єтом с прямім приказом не атаковать в попытке установить лучший круг.
Результаты Гран-при Нидерландов:
CLASSIFICATION: Confirmation of a memorable victory on home soil for @Max33Verstappen #DutchGP #F1 pic.twitter.com/cKpXYThgob— Formula 1 (@F1) September 5, 2021
По результатам 13-о этапа лидерство в личном зачете себе вернул Ферстаппен, у которого теперь трехочковое преимущество над Хэмилтоном.
Уже на следующей неделе пройдет Гран-при Италии. Этап, который рассудит, у кого же лучший двигатель в пелотоне. Ждем насыщенной борьбы до последней гонки. По крайнем мере команды настроены именно так.
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