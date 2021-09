Ферстаппен в доминирующей манере выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов. Второе место занял лидер чемпионата Льюис Хэмилтон, третий – Валттери Боттас.

В первом сегменте больше всех удивили пилоты Williams, особенно Николас Латифи, который квалифицировался во второй этап с пятым результатом. Самими невезучими гонщиками стали Себастьян Феттель и Чако Перес. Немец в последней попытки попал в трафик за пилотами Haas и поэтому показал лишь 17-е время. Перес же и вовсе решил, что его предыдущего времени хватит для попадания во второй сегмент и поэтому на быстрый круг не выехал.

Результаты первого сегмента квалификации Гран-при Нидерландов:

Во втором сегменте снова главным действующими лицами стали пилоты Williams, однако в этот раз с приставкой «минус». Сначала Рассел слишком активно атаковал, из-за чего не справился с управлением и вылетел с трассы.

