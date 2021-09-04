Ферстаппен в доминирующей манере выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов

Седьмая поул-позиция в сезоне для пилота Red Bull

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов. Второе место занял лидер чемпионата Льюис Хэмилтон, третий – Валттери Боттас.

В первом сегменте больше всех удивили пилоты Williams, особенно Николас Латифи, который квалифицировался во второй этап с пятым результатом. Самими невезучими гонщиками стали Себастьян Феттель и Чако Перес. Немец в последней попытки попал в трафик за пилотами Haas и поэтому показал лишь 17-е время. Перес же и вовсе решил, что его предыдущего времени хватит для попадания во второй сегмент и поэтому на быстрый круг не выехал.

Результаты первого сегмента квалификации Гран-при Нидерландов:

Во втором сегменте снова главным действующими лицами стали пилоты Williams, однако в этот раз с приставкой «минус». Сначала Рассел слишком активно атаковал, из-за чего не справился с управлением и вылетел с трассы.

RED FLAG



Russell slides into the barriers



He manages to get going again, radios his apologies to the Williams team and heads back to the pits #DutchGP #F1 pic.twitter.com/Ia3t1c2OnE — Formula 1 (@F1) September 4, 2021

После возобновления квалификации первым на быстрый круг выехал Латифи, которого постигла судьба напарника по команде.

RED FLAG



Now it's Latifi into the barriers.



A big impact, but the Canadian radios to the team that he is ok#DutchGP #F1 pic.twitter.com/B20eotYqky — Formula 1 (@F1) September 4, 2021

Дирекция гонки приняла решение досрочно завершить второй сегмент. Главный пострадавший от этого – Ландо Норрис, имевший потенциал попасть в финал квалификации, но так и не получивший возможность проехать последний быстрый круг.

Результаты второго сегмента квалификации Гран-при Нидерландов:

В финале квалификации Макс Ферстаппен уже в первой попытке установил быстрейшее время – 1:08.923 минуты. А затем сам же улучшил свой результат до – 1:08.885. Совсем немного проиграл ему Льюис Хэмилтон – всего 38 сотых.

Кроме этого, стоит выделить Пьера Гасли, который квалифицировался четвертым и Антонио Джовинацци (седьмой результат).

Результаты третьего сегмента квалификации Гран-при Нидерландов:

Таким образом, Ферстаппен завоевал десятый поул в карьеры и седьмой в сезоне.

Завтра (5 сентября) с нетерпением ждем невероятной борьбы на старте гонки, ведь, в целом, трасса в Нидерландах не самая обгонная, а поэтому Хэмилтон будет рисковать со старта.

Все мы помним, чем в прошлый раз закончилась борьба лидеров чемпионата, когда они оба стартовали с первого ряда.