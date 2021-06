Mercedes вновь позади. Ферстаппен выиграл поул Гран-при Франции

Макс Ферстаппен / фото - Getty Images

На автодроме Поль-Рикар в Ле-Кастелле состоялась квалификация к Гран-при Франции, который пройдет уже в это воскресенье, 20-го июня.

Поул позицию завоевал пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который проехал свой быстрейший круг за 1:29,990. Следом за ним на старте гонки разместит свой болид Льюис Хэмилтон, который оказался медленнее голландца на 0,258 секунды. Тройку лидеров замыкает напарник Хэмилтона Валттери Боттас, проехавший быстрейший круг за 1:30,376.

Q3 CLASSIFICATION



Your final order from qualifying in Le Castellet!#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/MqleoSupFF