Шумахер впервые в карьере попал во второй сегмент квалификации

Фото: Motorsport Images

Пилот Haas Мик Шумахер завершил первый сегмент квалификации к Гран-при Франции аварией.

Сегмент остановлен красными флагами и не будет возобновлен. Шумахер впервые в карьере прошел во второй сегмент, однако из-за аварии не примет в нем участия.

RED FLAG



Schumacher crashes at Turn 7 and brings Q1 to a slightly premature end



Session will not be restarted#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/72ecKICPdQ