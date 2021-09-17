Мик Шумахер: «Отдал бы все ради общения с отцом»

Мик Шумахер / Фото: Twitter Haas

Пилот Haas Мик Шумахер в документальном фильме «Шумахер» рассказал, что ему не хватает времяпровождения с отцом Михаэлем Шумахером после ужасающей травмы семикратного чемпиона в 2013-м году:



Только ради этого я бы все отдал. Да.

С того момента, как произошел инцидент, этого опыта, этих моментов, которые, как я полагаю, многие делят с родителями, больше нет – либо они присутствуют в меньшей степени. На мой взгляд, это слегка несправедливо.