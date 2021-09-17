Жена Шумахера: «Михаэль другой, но он с нами»
Мик Шумахер: «Отдал бы все ради общения с отцом»
Молодой пилот считает, что сейчас у него и Михаэля было бы больше тем для разговоров
Мик Шумахер / Фото: Twitter Haas
Пилот Haas Мик Шумахер в документальном фильме «Шумахер» рассказал, что ему не хватает времяпровождения с отцом Михаэлем Шумахером после ужасающей травмы семикратного чемпиона в 2013-м году:
Думаю, сейчас мы с отцом понимали бы друг друга по-другому. Просто потому, что мы говорим на одном языке – языке автоспорта. У нас появилось бы гораздо больше тем для разговоров. Теперь я большую часть времени думаю о гонках, так что это было бы очень здорово.
Только ради этого я бы все отдал. Да.
С того момента, как произошел инцидент, этого опыта, этих моментов, которые, как я полагаю, многие делят с родителями, больше нет – либо они присутствуют в меньшей степени. На мой взгляд, это слегка несправедливо.
На Гран-при Италии Мик финишировал на 15-й строчке.
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