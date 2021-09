Ферстаппен и Хэмилтон самоустранились на Гран-при Италии. Дубль триумфаторы из McLaren отметили выпитым из ботинок шампанским

«Оранжевые» нанесли болезненный удар по Ferrari на родной трассе «Скудерии»

Послесловие

Норрис и Риккардо / Фото: Twitter F1

Гран-при Италии принес нам очередные сенсации. Первый дубль в сезоне заработал McLaren. Да, за предыдущие 13 этапов еще ни разу ни одна из команд не финишировала на первых двух местах обоими пилотами.



Победитель вчерашней спринтерской гонки Валттери Боттас из пока еще Mercedes откатился на последнее место – всему виной замена силовой установки.

Лидер личного зачета Макс Ферстаппен не сумел в основной гонке воспользоваться преимуществом поула. Пилот Red Bull уступил первую позицию своему бывшему напарнику, а ныне гонщику McLaren Даниэлю Риккардо.



LIGHTS OUT!!!



Ricciardo gets a great start and leads the race! #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/AVtbAR9ulg — Formula 1 (@F1) September 12, 2021

На первом же круге Антони Джовинацци из Alfa Romeo развернулся на трассе, но итальянцу повезло, что другие пилоты пелотона успели среагировать и отвернуть от Джовинацци. За свой маневр против Карлоса Сайнса из Ferrari Антонио позже получил еще и 5 секунд штрафа.

LAP 1/53



Giovinazzi goes sideways at the exit of the first chicane #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/vsJv34vwie — Formula 1 (@F1) September 12, 2021

Семикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон никак не мог пройти Ландо Норриса и занять место за Ферстаппеном. Пилот McLaren здорово защищался, долгое время не давая гонщику Mercedes себя пройти.

Занимательный эпизод произошел на смене резины Ферстаппен. Австрийцы являются лучшими в пелотоне по скорости пит-стопа. Но на сей раз Акела промахнулся. Покрышки на болиде Макса на Hard поменяли за невероятные 11 (!) секунд. Это сразу же откатило нидерландца в середину пелотона. И впоследствии привело к одному из самых громких событий гонки.

LAP 23/53



Drama!



Verstappen comes into the pits and it's a slow stop - 11.1 seconds - and he returns to the track in 10th place #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/S5yy7V7Tvg — Formula 1 (@F1) September 12, 2021

Речь идет об очередном столкновении Хэмилтона и Ферстаппена. Если в начале сезона британец немного бережливо вел себя в борьбе с пилотом «быков», то уже с развитием сезона семикратный становился все жестче и неуступчивее. Все мы помним аварию в Сильверстоуне. И сегодня конфликт противоборствующих сторон вылился в очередной неоднозначный эпизод. Льюиса также не совсем быстро обслужили на пит-лейне, что стало причиной возвращения Хэмилтона под Норриса и Ферстаппена.

Норрис оказался впереди, а вот Хэмилтон и Ферстаппен не стали уступать в узком первом повороте. В результате оба пилота оказались в гравие – болид Макса расположился верхом на машине Льюиса. Система Halo помогла британцу уйти с такого страшного столкновения без последствий. Уже после гонки Ферстаппен признали виновным и дали штраф в три позиции на предстоящих Гран-при России.

Норрис вырвался на вторую строчку, а к радости тифози в первой пятерке расположились оба болида Ferrari. Вторые пилоты лидеров чемпионата вышли на первые роли. Боттас совершил невероятный прорыв с 20-й позиции на подиум. Помогла финну ошибка Серхио Переса – мексиканец за срезку трассы получил пятисекундный штраф, который откатил Чеко с третьего места на пятое. Четвертым в гонке стал монегаск Шарль Леклер.

Победный дубль от McLaren – вряд ли такое можно было предугадать до начала гонки. На территории Ferrari «оранжевые» вернули себе третье место в Кубке Конструкторов. В небольшие очки заехали Фернандо Алонсо и Эстебан Окон из Alpine. Также в очковую зону заехали пилоты Лэнс Стролл из Aston Martin и новичок Mercedes сезона-2022 Джордж Рассел на Williams.

Викторию в Монце Норрис и Риккардо отметили shoey – британец обещал выпить шампанское из ботинка в случае двойного подиума, и свое слово сдержал.

Результаты Гран-при Италии:

Следующий гонка Формулы-1 пройдет через две недели – команды отправятся на Гран-при России. В Сочи еще ни разу Mercedes не уступал первую строчку. Статистика не в пользу Red Bull, но всегда случаются исключения. И кто знает, возможно, это произойдет именно в сезоне-2021.