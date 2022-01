Михаэлю Шумахеру – 53! Команды Формулы-1 поздравили легендарного гонщика с днем рождения

Михаэль Шумахер / фото - Twitter

Сегодня, 3 января, легендарному гонщику Михаэлю Шумахеру исполнилось 53 года. Несмотря на практически полное отсутствие информации о состоянии здоровья семикратного чемпиона мира, близкие друзья Шумахера и команды Формулы-1 поздравили гонщика с днем рождения.

Бывший президент FIA Жан Тодт, руководивший командой Ferrari, когда за нее выступал Михаэль, написал на своей странице в Twitter следующее:

Happy birthday Mikel! On this special day we celebrate a great #F1 legend and dear friend. Michael @schumacher you continue to be an inspiration to all of us. My love to you on this birthday anniversary. #MichaelSchumacher #TeamMichael pic.twitter.com/Xp0w3lY7JQ