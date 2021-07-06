Официально. Гран-при Австралии не состоится в 2021 году из-за COVID-19

Власти не готовы подвергать опасности жителей страны во время пандемии

Фото: twitter.com/ausgrandprix

Еще на один этап меньше. Гран-при Австралии, который должен был пройти с 19 по 21 ноября 2021 года, не состоится, сообщает пресс-служба этапа в Мельбурне.



We regret to announce that the 2021 #AusGP has been cancelled due to restrictions & logistical challenges relating to the ongoing COVID-19 pandemic.#F1 https://t.co/aDmCA8s6nx — F1 Australian Grand Prix (@ausgrandprix) July 6, 2021

Власти страны заявили, что пандемия COVID-19 не отступает и они не готовы подвергать опасности здоровье местных жителей. Отметим, что в прошлом году этап гонки в Мельбурне тоже не было из-за тех же проблем.

Напомним, что Гран-при Турции, который сменил этап в Канаде, пройдет между гонками в России и Японии.