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Официально. Гран-при Австралии не состоится в 2021 году из-за COVID-19

Власти не готовы подвергать опасности жителей страны во время пандемии
Автоспорт Формула-1
08:53
Официально. Гран-при Австралии не состоится в 2021 году из-за COVID-19
Фото: twitter.com/ausgrandprix

Еще на один этап меньше. Гран-при Австралии, который должен был пройти с 19 по 21 ноября 2021 года, не состоится, сообщает пресс-служба этапа в Мельбурне.

Власти страны заявили, что пандемия COVID-19 не отступает и они не готовы подвергать опасности здоровье местных жителей. Отметим, что в прошлом году этап гонки в Мельбурне тоже не было из-за тех же проблем.

Напомним, что Гран-при Турции, который сменил этап в Канаде, пройдет между гонками в России и Японии.

Олег Шумейко-младший
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Гран-при Австралии

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