Официально. Гран-при Австралии не состоится в 2021 году из-за COVID-19

Фото: twitter.com/ausgrandprix

Еще на один этап меньше. Гран-при Австралии, который должен был пройти с 19 по 21 ноября 2021 года, не состоится, сообщает пресс-служба этапа в Мельбурне.



We regret to announce that the 2021 #AusGP has been cancelled due to restrictions & logistical challenges relating to the ongoing COVID-19 pandemic.#F1 https://t.co/aDmCA8s6nx