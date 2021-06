Официально. Гран-при Турции состоится в октябре

Фото: formula1.com

Формула-1 в своих соцсетях объявила, что Гран-при Турции все же состоится.



We're excited to confirm that Turkey will re-join the 2021 calendar!



We return to Intercity Istanbul Park from October 1-3, the original date of the Singapore Grand Prix#TurkishGP #F1 pic.twitter.com/PaSnw97Kk7