Хэмилтон: «Огромные поздравления Ферстаппену и его команде»
Официально. Хэмилтону присвоили рыцарское звание
Британский пилот прошел чествование в Виндзорском замке
Льюис Хэмилтон / Фото - marca.comСемикратному чемпиону Формулы-1 британскому пилоту Mercedes Льюису Хэмилтону было официально присвоено звание рыцаря. Об этом сообщает Alamy.
Церемония состоялась в Виндзорском замке. О том, что имя Хэмилтона было внесено в список лиц, которым будет присвоен рыцарский титул, стало известно в ноябре 2021 года.
Sir Lewis Hamilton is made a Knight Bachelor by the Prince of Wales at Windsor Castle.— Alamy Editorial (@Alamy_Editorial) December 15, 2021
Image ID: 2HATNCR // Dominic Lipinski // PA Wire#alamyeditoril #LewisHamilton pic.twitter.com/RxLOhro1pM
Сообщалось, что раньше препятствием для получения Хэмилтоном титула были налоговые проблемы – не всем нравилось, что действующий чемпион мира проживает в Монте-Карло. Хотя, несмотря на это, Льюис входит в число 5000 наиболее крупных налогоплательщиков Великобритании.
Накануне Хэмилтон не сумел завоевать восьмой чемпионский титул, проиграв заключительный Гран-при сезона в Абу-Даби Максу Ферстаппену.